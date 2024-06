Álex Abrines es duda para el Preolímpico de Valencia por una "pequeñísima rotura fibrilar"

El alero Álex Abrines es duda para el Preolímpico de Valencia, que se disputa del 2 al 7 de julio con un billete para Paris 2024 en juego, por una "pequeñísima rotura fibrilar" que, aunque no es "grave", pondría en peligro su presencia en el torneo, por que el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, cree que "es más probable que se caiga" de la lista "que se quede".

"Tenemos la gran preocupación de la lesión de Abrines, que para nosotros es un jugador fundamental y que no sabemos si podrá jugar en el Preolímpico. Tiene una pequeñísima rotura fibrilar, nada grave, pero estamos hablando de un partido el martes y de una decisión de la lista de doce el domingo. El plazo es muy corto.

"Lo decidiremos dentro de los que están aquí. Estamos haciendo diferentes consideraciones. Hay un plan A y un plan B, no hay muchas opciones. Veremos. Viaja y estará con el equipo porque tiene que recuperarse y ponerse bien cuanto antes, de cara a su salud y al futuro. "Ojalá haya un futuro también", añadió sobre un posible reemplazo tras el entrenamiento previo al amistoso contra República Dominicana de este viernes en Alicante.

Scariolo habla de su otra baja importante

El de este viernes fue el último entrenamiento del equipo en Madrid, con cambio en la sede habitual hacia la Ciudad Deportiva del Real Madrid por unos problemas en el polideportivo Triángulo de Oro: "Gracias al Real Madrid que nos ha permitido poder entrenar en sus instalaciones tras la inundación en el Triángulo de Oro. Ha sido el primer entrenamiento de Lorenzo Brown con el equipo como siempre, con la inteligencia que lo identifica y que le permite captar conceptos rápidamente".

"Va con bastante retraso respecto al resto, aunque esperamos que pueda ir eliminándolo sobre la marcha. No está perfecto, pero está bastante bien. Es un generador de juego de alto nivel. No es solo porque no tenemos a otro, sino porque obviamente es una presencia importante para el equipo, lo ha sido cuando ha jugado con nosotros y lo volverá a ser. Le hemos echado de menos cuando no ha estado y es una ayuda importante", señaló.

También habló del caso de Juan Núñez, pendiente de su destino en el Draft de la NBA: "Esperemos que todo vaya bien, como él desea, y sea elegido en el Draft de la NBA. Será así seguramente. Se ha perdido unos días importantes, pero es un acontecimiento único en la vida de un jugador y entendemos perfectamente el permiso que le hemos dado".