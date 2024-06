José Contreras, entrenador del Andratx: «No tenemos una fórmula del éxito, cuando todos suman es más fácil»

El entrenador José Contreras Campaña (1978) seguirá una temporada más en el CE Andratx y al frente de la primera plantilla. El club que preside Rafael Ribot le renovó después de lograr la permanencia en la Segunda RFEF (si hubieran descendido probablemente también le hubieran renovado por su buen hacer) y cumplirá así su séptima temporada en el club andritxol después de iniciar su andadura en el mes de junio de 2018.

Contreras, que fue un futbolista con casta e importante en el Binissalem, Atlético Baleares y Constància, logrando títulos con ellos, como la Copa Federación y el título de Liga, decidió probar como técnico al colgar las botas e inició su etapa en el banquillo. Su elección fue el Andratx. Su curriculum para ser un novato no puede ser mejor: en la campaña 2018-19 cogió al equipo en la Regional Preferente y lo subió a Tercera; en la 2020-21 ascendió a la Segunda RFEF (antigua Segunda B); en la 2021-22 descendió a Tercera, pero en la siguiente (2022-23) hizo campeón de Tercera y ascendió de nuevo. En la Liga que acaba de finalizar ha conseguido la salvación en una competición muy exigente y dura y repetirá en la cuarta categoría nacional.

Se cierra una temporada en la que ha logrado una meritoria permanencia. ¿Qué valoración hace?

Para nosotros ha sido todo un éxito conseguir la permanencia en una categoría muy complicada y con equipos que nos superan en mucho presupuesto. Como todos saben teníamos una plantilla totalmente formada por jugadores de Mallorca y eso hace que aún sea más meritorio lo conseguido por el equipo este año.

¿Cuál es la fórmula de su éxito?

No creo que tenga una fórmula del éxito. No obstante, está claro que cuando todos los implicados en el proyecto suman y encima me dejan trabajar con total tranquilidad todo eso hace que tarde o temprano lleguen los resultados. Como entrenador me siento muy valorado y respetado por el club. Todo es más fácil, dentro del enorme trabajo que realizamos todos, por la confianza depositada en mí y, repito, la libertad y apoyo que tengo para maniobrar.

¿La estabilidad de la directiva, cuerpo técnico y jugadores que tiene el Andratx es clave?

Sin ninguna duda. En el club somos una familia y todos remamos hacia la misma dirección. Creo que es importantísimo tener una estabilidad como club para ir creciendo como lo ha hecho el Andratx estos últimos años.

La categoría, la Segunda RFEF, se ha vuelto muy exigente y en la próxima tendrán al Atlético Baleares como rival. ¿Qué valoración hace?

Para mí será un día especial teniendo la oportunidad de volver al Estadio Balear como entrenador después de haber pasado muchos años allí como jugador. Lo que está claro es que los objetivos de los dos equipos serán muy diferentes la próxima temporada.

¿Aún se acuerda de aquel 15 de diciembre de 2021 cuando perdieron en la muerte súbita la eliminatoria de la Copa del Rey contra el Sevilla de Primera?

Fue un día histórico para el club y para todo el pueblo, creo que será difícil olvidar un día así. Son momentos que quedarán grabados para toda la vida para todos, especialmente para los que tuvimos la suerte de participar.

Debuta como entrenador y su trayectoria es muy destacable. ¿Pensaba que estar en el banquillo sería así?

Para nada. Yo he ido creciendo como entrenador al mismo momento que el club lo hacía. Estar en un sitio que valoran tu trabajo y sientes que es tu casa, eso es como me siento en Andratx. Siempre estaré agradecido por la oportunidad que me han dado. Porque tengo claro que sin ellos, en especial del presidente Rafa Ribot, no sería el entrenador que soy en la actualidad.

¿Añora vestirse de corto?

Hay momentos que sí. Es verdad que siempre que puedo y el físico me lo permite me meto en algún entreno con los jugadores, pero sobre todo a nivel mental no tiene nada que ver ser jugador a ser entrenador. No obstante, hasta que no lo vives no te das cuenta de esas cosas. Sin duda como jugador se vive mucho mejor.

¿Cómo afronta la próxima temporada?

Intentaremos renovar a la base de la campaña que acaba de finalizar y aunque sabemos que el buen hacer de varios jugadores que hemos tenido este año hará que salgan del equipo. No nos queda otra que reinventarnos como hacemos siempre y apostar por jugadores que a lo mejor no han tenido la oportunidad de competir en esta categoría. El trabajo nuevamente para conformar la plantilla no será nada fácil dado que disponemos de un determinado presupuesto, pero aquí está nuevamente nuestro reto. Queremos que la mayoría de jugadores sean de aquí, siempre y cuando sea posible.

Acaba de renovar y lleva en el club desde 2018. No es fácil para un técnico estar tantos años en un mismo lugar.

Sí, es verdad que no es fácil estar en un mismo equipo tantos años. En mi caso estoy muy contento por la renovación y muy agradecido por la confianza que tiene en mi la directiva en mí. Tengo claro que lo que soy como entrenador lo he logrado gracias a ellos y siempre les estaré agradecido. n