Dominic Thiem, un enamorado de Mallorca

En su temporada de despedida del circuito ATP, Dominic Thiem ha escogido el Mallorca Championships powered by waterdrop® en su calendario. El tenista austriaco, que hoy se mide al francés Gael Monfils en primera ronda, es un gran conocedor y un amante de la isla. "Mallorca me trata muy bien. Me encanta, no sólo vengo para el torneo sino también a veces por vacaciones. Entrené en la Academia de Rafa en marzo, así que esta ya es mi segunda vez aquí este año", confiesa el tenista que pondrá fin a su carrera a los 30 años.

Thiem regresa al torneo por primera vez desde que en 2021 sufrió una inoportuna lesión en su muñeca que, con mucho trabajo de recuperación, le ha permitido volver a competir de nuevo. Sobre los motivos que han llevado al campeón del US Open en 2020 a elegir el único ATP250 que se disputa sobre hierba en el sur de Europa, el vienés destaca entre sus preferencias el hecho de "jugar sobre hierba, que el torneo tenga una organización austriaco-alemana y todos nos conocemos y, por último, la tercera razón es la isla en sí misma, por supuesto".

Thiem todavía se acuerda de la primera vez que estuvo en el Mallorca Country Club, ocho años atrás, disputando una exhibición junto a Feliciano López y Carlos Moyá. "Fue en 2016, creo que en ese momento la pista central era la Grandstand (ahora la segunda pista en importancia), ahora tenemos una gran pista central y el club también es increíblemente bonito. Sí, el torneo ha tenido una gran evolución", reconoce. "Hay unas grandes condiciones, muchas cosas que hacer y, tal vez, después del torneo pase algunos días más aquí. Es una gran combinación y estoy muy feliz de tener una invitación", agradece Thiem a la organización del torneo.

Sobre sus actividades favoritas en Mallorca, el exnúmero 3 de la ATP resaltó su predilección por Palma. "Me gusta la ciudad. Hay algunos buenos sitios para tomar café. Es mi lugar favorito [de la isla], pero también tiene algunas playas muy bonitas. En marzo hacía mucho frío, pero creo que ahora se puede ir”, señala.

"Desde que he anunciado mi retirada estoy muy contento porque me he quitado mucho estrés. Tengo muchas ganas de jugar mis últimos torneos, pero también de todo lo que viene después y estoy tratando de disfrutarlo", admite Thiem.

El ganador de 17 títulos ATP quiere que, una vez que termine su carrera, se le recuerde "como una buena persona del circuito y que les gustara mi juego porque espero que muchos niños, especialmente en Austria, empiecen a jugar al tenis por mí, eso sería el legado más importante".