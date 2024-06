Carlos Sainz y su futuro: “Es hora de decidir”

Carlos Sainz vive su último Gran Premio de España como piloto de Ferrari. Algo en lo que confiesa “no había caído, no lo contemplaba así". Aunque quizá no sea el último "¿quién sabe lo que puede pasar en diez años?”, sugiere. En todo caso, su objetivo este fin de semana en Barcelona sigue siendo el mismo, intentar regalarle una victoria a la afición.

“He notado al público arropándome y animándome más que nunca, como vimos ayer en el Road Show de Barcelona. Sentí a los fans deseándome lo mejor, diciéndome que iban a estar ahí pase lo que pase y eso es muy bonito para un piloto”, reconoce.

Carlos tiene entre ceja y ceja el triunfo de este domingo, aunque el principal favorito es Max Verstappen. “Hay que intentar ganarle, este año estamos más cerca y le han batido más veces y aunque Barcelona haya sido un circuito favorable para él y Red Bull en el pasado, hay que ir a por ello. Siempre es especial ser piloto de casa y más de rojo, así que hay que intentar despedirme de la mejor manera posible”, dice convencido.

Futuro incierto

Sainz está pendiente de anunciar en qué equipo correrá la próxima temporada y después de que se cerrasen las puertas de Red Bull y Mercedes, cree que “ha llegado el momento de tomar una decisión”. No se marca un plazo concreto para desvelar su futuro, pero advierte que “será muy pronto”. Prefiere concentrarse en lo que le queda en Ferrari sin que nada le distraiga. “Es una decisión importante, pero he hablado con todos los equipos disponibles, he valorado sus propuestas y no me apetece esperar más tiempo, porque quiero estar al cien por cien este año, mientras tenga un coche competitivo y que me permite luchar por podios y victorias”.

Carlos desprende cierto tono de amargura cuando le sugieren que su decisión de futuro puede afectar a otros pilotos: “Desgraciadamente así es como funciona la F1. Mi futuro también dependió de la decisión de Hamilton y a mí no me llamó nadie para avisarme de lo que iba a hacer. Es un deporte muy duro a ese nivel. Nos llevamos bien entre todos en la parrilla y puedes avisar si quieres ser un buen tío. Yo he hablado con algunos y les he dicho que al que le incumbe le puedo a llamar antes si considera que le puede afectar”, advierte.

Asume que su próximo equipo no va a ser tan competitivo como Ferrari, pero no desespera. Tiene margen a sus 29 años y después de una década en el Mundial, es consciente de que todo cambia a velocidad de vértigo: “Mis opciones para el año que viene ya las sabéis, no son ningún secreto. A muy corto plazo puede que no esté peleando por podios o victorias como este año con Ferrari, luego en 2026 puede pasar cualquier cosa. Yo voy a seguir luchando por ganar el Mundial mientras tenga las ganas y la motivación para aguantar lo malo de este deporte, que son los viajes y la política y los intereses que existen”, admite.

Es cuanto al cambio de reglamento, señala que “es imposible saber quien va a acertar de cara al 26. Hace un año hubiera dicho que eso era importante a la hora de tomar una decisión para el 25, pero ahora, después de haber hecho mil preguntas, con tantas incógnitas sin responder, ha cambiado mi perspectiva y pienso que el 26 es una lotería y el 25 toma un protagonismo importante porque sigue siendo un año de F1 y vale lo mismo que el siguiente”.

La continuidad de Barcelona

Tampoco está claro el futuro de la F1 en Barcelona y Carlos rompe una lanza en favor del Circuit: “Siempre he defendido que haya un Gran Premio de España, es fundamental. Barcelona ha sido y es una sede fantástica, en estos diez años que llevo viniendo como piloto y desde antes, porque vine aquí con diez años por primera vez a conocer a Alonso. Siempre ha sido un circuito que me ha gustado mucho, con una afición increíble y ojalá pueda seguir en el calendario. Obviamente, con la llegada de Madrid, mi preferencia sería que hubiera dos grandes premios en España. No sé lo que va a decidir la F1 y puedo influir muy poquito en eso, pero lo que está claro es que va a haber F1 en España en el futuro y Barcelona, con eventos como el de ayer en Passeig de Gràcia, se está acercando cada vez más al público y marcando la diferencia.

Por último, respecto a las actualizaciones que incorpora su monoplaza este fin de semana, Sainz subraya que “no somos ni optimistas, ni pesimistas al respecto. En Ferrari nunca vamos a exagerar con las mejoras que traemos. Esperemos que funcionen. Es un paquete pequeño, ya no existen milagros en la F1, ya no hay mejoras de medio segundo, pero estando como estamos, en una o dos décimas los ocho primeros, ojalá marque la diferencia en ese grupo”, concluye.