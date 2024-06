Pakita Ruiz arranca su sueño mundialista en Misano

Ha llegado el día. El primer Mundial femenino de la historia del motociclismo, bautizado como World Women’s Racing Championships por la FIM y organizado por Dorna, levanta este sábado su telón en el circuito italiano de Misano.

Entre las 26 pioneras elegidas figura Pakita Ruiz (PR 46+1 Racing Team). La mallorquina, heptacampeona de España, saldrá en décima posición en la parrilla de salida de la Race 1 (11:50 horas / DAZN) y completará su actuación el domingo, a la misma hora, en la Race 2.

Ruiz, 26 años, completó su mejor vuelta a 1:51.560 mientras que la más rápida fue la toledana María Herrera (Klint Forward Factory Team) con 1:49.390. Otras tres españolas estuvieron en el Top-10, ocupando la mitad del mismo, como Sara Sánchez (1:49.441), segunda; Ana Carrasco (1:49.514), tercera; además de Beatriz Neila (1:50.437), séptima. La sexta piloto nacional que compite, Andrea Sibaja, finalizó 22ª (1:54.717).

La sesión se disputó ayer con mucho calor, con altas temperaturas sobre el asfalto que rozaban los 40ºC y una elevada sensación térmica que impidió bajar los tiempos del 1:49 por al falta de agarre de los neumáticos.

Todas las pilotos compiten con una Yamaha YZF-R7 y neumáticos Pirelli, a las cuales tan solo se permitió modificar escape y suspensiones para asegurar la máxima igualdad entre las participantes.

Calendario

Ruiz fue elegida por la organización entre las 42 solicitudes completas que se presentaron para optar al título mundial. El campeonato disputa su primera carrera de la edición acompañando al Mundial de Superbikes, que disputa su cuarta ronda de la temporada 2024 tras un parón de actividad de casi dos meses.

Después del Pirelli Emilia-Romagna en Misano, se disputarán otras cinco pruebas con dos mangas cada una: Prosecco DOC UK Round, en el trazado británico Donington Park (12 al 14 de julio); Pirelli Portuguese, en Portimao (9 al 11 de agosto); Hungarian Round, en Balaton Park (23 al 25); Acerbis Italian, en Cremona (20 al 22 de septiembre); además de Prometeon Spanish, en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto (26 al 29).

25.000 euros

El precio de la inscripción se fijó en 25.000 euros, que además de la utilización de la Yamaha YZF-R7, incluirá el kit de competición GYTR, los neumáticos suministrados por Pirelli, el combustible, y una misma estructura mecánica con un mismo partner que proporcionará el servicio técnico y mecánico a las pilotos.

«Lo único que deberá aportar cada piloto es un acompañante que se encargue de la gestión. El resto, se dará en condiciones de igualdad absoluta para todas las participantes», explicó Michaël Morel, uno de los responsables de Dorna para el campeonato. En el caso de la mallorquina, es su hermano Juanjo Ruiz quien seguirá siendo su mecánico de confianza.

«Para mí es muy importante ser una de las pioneras porque, desde que tenía 8 años, he tenido que vender calendarios para buscar fondos. Muchas veces me decían que no iba a llegar a ningún lado porque no se veían mujeres en el Mundial masculino y esta es una gran oportunidad para todas las que luchamos día a día y las que vendrán», reivindicó la piloto el pasado 16 de febrero en la presentación oficial de su equipo.