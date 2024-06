Moyá destaca la importancia de los valores en la graudación de la Rafa Nadal Academy

En una emotiva ceremonia, un total de 52 jóvenes estudiantes se han graduado en la Rafa Nadal Academy by Movistar finalizando así su etapa académica y tenística en el Campus ubicado en Manacor. Como ya es tradición, Rafa Nadal ha presidido la ceremonia y se ha dirigido a las familias, a los profesores y a los jóvenes estudiantes con un inspirador mensaje:

“Hace algunos meses tuve la oportunidad de visitar los Dolomitas italianos con un buen amigo y rival, Roger Federer. Y allí en la montaña tuvimos una conversación muy interesante sobre una palabra que me parece muy importante: el legado.

Tanto Roger como yo coincidimos en algo que nos parecía sumamente importante. ¿Cómo queremos que se nos recuede dentro de unos años? ¿Cómo queremos que nos vean las futuras generaciones? Y ambos teníamos muy clara la respuesta. Sí, está muy bien que reconozcan nuestros éxitos, nuestros títulos y nuestros récords. Pero eso es algo pasajero ya que, a lo largo de la historia, es probable que llegen otros que lo vayan superando.

Lo importante es lo que permanece para siempre en el recuerdo. Y por eso tanto Roger como yo coincidimos en que nos gustaría ser recordados como buenas personas. Vivimos en una sociedad que destaca el QUÉ y el AHORA por encima de todo. Pero yo quiero subrayar la importancia del CÓMO. Cuando estéis en la universidad o en las pistas de tenis, repetios de vez en cuando, ¿cómo me gustaría ser recordado por mis compañeros de clase? ¿Por mis profesores? ¿Por mis amigos? Ahora que está muy de moda la palabra, podría deciros que intentéis ser INFLUENCERS en vuestro entorno, pero me gusta más el término REFERENTES. Que las personas que estén a vuestro lado os vean como alguien a imitar por vuestros valores”.

El ex número 1 del mundo, campeón de Roland Garros en 1998 y ganador de 20 títulos ATP Carlos Moyá ha sido el padrino de un evento muy especial para los jóvenes tenistas, en el que ha asumido el testigo de Pau Gasol, David Ferrer, Ona Carbonell, Ricky Rubio e Iga Swiatek que acompañaron a Rafa en las graduaciones de los últimos años (Roger Federer y Maria Sharapova lo hicieron de manera telemática en 2020). Moyá no ha querido perder la oportunidad de destacar la personalidad y los valores del propio Rafa: “Cuando entré a trabajar con Rafa, una de mis preocupaciones era cómo iba a ser nuestra relación, le conozco desde que el tenía 11 años y le he visto crecer hasta ahora aunque en distintas situaciones. Hemos vivido juntos innumerables situaciones tanto dentro como fuera de la pista, ha sido compañero de entrenamientos, de fiesta (tenemos y teníamos derecho a divertirnos), amigo, ganadores de la Copa Davis juntos en lo que probablemente es mi recuerdo más bonito en una pista de tenis, rivales, compañeros de dobles, todo eso y más pero nunca en el rol de trabajando con él, exigiéndole en algunos momentos, escuchándole en otros, conviviendo, viajando, ganando, perdiendo, pasándolo mal en tiempos de lesiones, y tengo que decir que nunca en mi vida he sentido una falta de respeto hacia mí o hacia algún miembro del equipo, y eso es algo casi imposible de ver hoy en día. Si veis partidos por televisión os daréis cuenta de lo que digo”.

Colegio mixto de educación internacional angloamericana

Los 52 alumnos finalizan así su etapa en el Rafa Nadal School, un colegio mixto de educación internacional angloamericana para niños de entre 3 y 18 años ubicado en la Rafa Nadal Academy. Si bien el concepto original del colegio se diseñó con el objetivo de que los tenistas de la Academia pudieran compatibilizar la formación tenística con la académica, Rafa Ndal quiso desde el primer momento abrir las puertas a todos los jóvenes de Mallorca, fueran tenistas o no, para que todos pudieran beneficiarse de las instalaciones y del programa académico.

Esto permite que los tenistas de la academia convivan en las aulas con otros estudiantes, lo que potencia enriquecedores intercambios y experiencias educativas y culturales. El Rafa Nadal School cuenta con unas instalaciones modernas, tecnológicas, deportivas y confortables que constituyen un marco idóneo para la docencia.

Uno de los grandes objetivos de la academia es el de brindar a sus alumnos la oportunidad de acceder a una Universidad de Estados Unidos o a cualquier otra parte del mundo, con una beca de tenis y/o académica. Hasta la fecha, el 100% de los alumnos tenistas que se han graduado y planeaban irse a EEUU a estudiar, han sido aceptados y han recibido becas en universidades americanas.