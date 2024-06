La mallorquina Daniela García se queda fuera de la final del Campeonato de Europa

La mallorquina Daniela García, única de las tres españolas en semifinales de 800 de los Europeos de Roma, se quedó a un paso de la final al ser quinta de su serie en el Estadio Olímpico de la ciudad italiana.

La calvianera, campeona continental sub23, fue de menos a más en la carrera y, pese a llegar última a los seiscientos metros, fue remontando hasta entrar quinta en meta con 2:00.68. "No podía ir más rápido, he intentado coger la calle uno para tener esos metros de más y me he visto con fuerzas, pero no me ha dado tiempo a llegar. Es muy fácil decirlo a posteriori, pero siento que si me ponen diez metros más y hubiera seguido corriendo. De hecho, no tengo ni la mitad de pájara de ayer", ha reflexionado en declaraciones a @soycorredor_es respecto a su actuación en el estreno, cuando pasó a las semifinales por puestos de forma brillante. "Era el momento de subir los escalones de madurez", ha apuntado después con ilusión respecto al futuro que le viene por delante, con los Juegos Olímpico de París en el horizonte.

La más rápida de su serie fue la francesa Lena Kandissounon con un crono de 2:00.11, que aun así se quedó lejos de la principal favorita al oro, la británica Keely Hodgkinson con 1:58.07. García, que firmó el undécimo mejor tiempo de las semifinales, cierra así otra buena actuación internacional que le sirve para acumular experiencia a sus 22 años.

Ahora quiere más, sobre todo tras un gran 2023, en el que destacó como la mejor de su categoría en una pasada campaña en la que batió récords (de Baleares y nacionales), subió al podio en Campeonatos de España y se hizo con la corona europea en los 800 metros sub-23, además de ser reconocida en la Gala del Atletismo celebrada en la sede del Comité Olímpico Español (COE) con el premio de mejor atleta sub-23 de la pasada temporada.