Esperança Cladera se queda fuera de la final de los 200 metros del Campeonato de Europa

Era muy difícil, pero tenía que intentarlo. La mallorquina Esperança Cladera se marcha con la cabeza muy alta del Campeonato de Europa que se celebra en Roma. La velocista de Muro se ha quedado fuera de la final de los 200 metros, al ser séptima en su primera semifinal con un tiempo de 23:37, a solo 0.06 de su marca personal -23.31- en una serie que ha ganado la británica Daryll Neita, con 22:51.

Cladera ha registrado el vigésimo mejor tiempo de las tres semifinales y se lleva para la isla una experiencia para el recuerdo en su primera competición continental a nivel absoluto. Por la mañana ya ha dado la talla en su estreno al ser quinta de su serie, con un registro de 23:42.

Este fantástico resultado la ha liberado porque ya no tenía nada que perder en las semifinales y solo se ha quedado con la espina, muy pequeña, de no haber batido su mejor marca. Sin embargo, la balear demuestra que está en el camino correcto para seguir evolucionando y competir en la elite internacional.

La que sí se metió en la final fue la catalana Jaël-Sakura Bestué. La barcelonesa fue segunda en la segunda 'semi' con un tiempo de 22.81, mejor marca española de la temporada, y no tuvo que esperar a los tiempos. Con ello, se convierte en la primera finalista española en la distancia en un Europeo desde que lo consiguiera Sandra Myers en 1990. La manchega Paula Sevilla también se despidió al ser quinta en la tercera semifinal (23.19).

Daniela García, en semifinales de los 800 metros

Otra que ha dado la talla el lunes es la calvianera Daniela García en los 800 metros. La actual campeona de Europa sub-23 de la categoría ha demostrado una gran madurez pese a su juventud y ha sido tercera en la última serie de la mañana, que le ha dado el billete automáticamente para la siguiente ronda. Con 2:00.70, García ha liderado los últimos metros de la carrera, pero finalmente ha quedado por detrás de la alemana Majtie Kolberg (2:00.23) y la polaca Anna Wielgosz (2:00.50) y correrá las semifinales, previstas para este martes a las 10:10 horas (Teledeporte).

"Me he encontrado especialmente bien, la verdad, sabía que tenía que correr mucho en la última serie, así que he decidido ser valiente y salir a ritmo. He visto que la carrera se paraba y entonces he espabilado para seguir marcando mi ritmo, pasar por debajo del minuto, luego uno quince, uno treinta y dar lo que tuviera en el último 50 que ha sido para caerse al suelo. Lo he dado todo, a ver cómo me encuentro de cara a mañana. A ver cómo recupero, pero van pasando los años y ya tengo cierta madurez atlética, así que espero que mis piernas respondan”, ha declarado tras la carrera en unas declaraciones recogidas por la Federación Española de Atletismo.

La atleta del New Balance Team quiere más y aspira a colarse en la final para seguir evolucionando en su prometedora carrera después de un gran 2023, en el que destacó como la mejor de su categoría en una pasada campaña en la que batió récords (de Baleares y nacionales), subió al podio en Campeonatos de España y se hizo con la corona europea en los 800 metros sub-23, además de ser reconocida en la Gala del Atletismo celebrada en la sede del Comité Olímpico Español (COE) con el premio de mejor atleta sub-23 de la pasada temporada. Eso sí, es consciente de que deberá estar muy cerca de su récord de Balears, 2:00.43 para tener opciones.