La Federación Balear de Kárate desmiente que haya realizado facturas falsas para cobrar una subvención

La Federación Balear de Kárate "desmiente categóricamente" la grave acusación publicada en exclusiva por este diario en la que varios clubes de las islas la han denunciado ante la Fiscalía por falsificación documental y prevaricación, entre otros cargos, al igual que a su presidente José del Pozo. "Es necesario aclarar que nuestra federación no ha realizado ningún tipo de factura falsa para justificar ningún tipo de subvención, ni tampoco ha obligado a realizar o redactar facturas falsas a ninguno de sus clubs", escribe en una nota enviada a los medios en la que muestra su "compromiso con la Fiscalía y los Juzgados para aclarar cualquier cuestión" que ha publicado este periódico.

Y para finalizar en su nota, y sin mencionar a los que les lanzan estas acusaciones, aseguran que conoce el motivo por el que aparece esta denuncia: "Todo esto se debe a que nos encontramos en año electoral y se ha realizado con el ánimo de difamar al actual presidente, José del Pozo".

Esta es la nota de la Federación Balear de Kárate. / FBK

El origen de la misma radica en la petición de una serie de facturas solicitadas, a finales de 2023, a los responsables de varios clubes «por servicios no prestados» con el fin de justificar gastos que presentar a las instituciones con el objetivo de lograr subvenciones. La Federación Balear de Kárate y Deportes Asociados ha tenido un presupuesto de más de 200.000 euros en los últimos años.

David Mulet (Sonkei) y Javi Lirio (Tot Esport Calvià) son las figuras visibles de un movimiento -en el que también les respaldan el Kifudo y la Escuela de Artes Marciales Lara-, que se ha ejecutado después de que su denuncia ante el Govern quedara en nada. «En febrero se presentó una instancia para que entrasen a investigar», señala Mulet a Diario de Mallorca.

Ambos se habían reunido con un técnico de la Direcció General d’Esports, Sebastià Moll, que es quien firma la diligencia previa información al jefe de Servicio de Planificació i Formació, Miquel A. Campomar. La respuesta desde la dirección General d’Esports ha sido que las facturas «parecían estar en forma correcta», explican, con una advertencia: «Se nos informó que tuviéramos cuidado porque el presidente de la federación ‘estaba muy bien relacionado con gente perteneciente al partido que actualmente gobierna nuestra comunidad’ y que tendríamos que tener aguante por lo que nos vendría encima al denunciar estos hechos».

En el escrito presentado a la Fiscalía (con fecha de 24 de abril) para exponer los hechos de su denuncia, al que ha tenido acceso Diario de Mallorca, se explica que el presidente de la FBK, José del Pozo, se pone en contacto con ellos por teléfono y les explica que el Consell de Mallorca ha publicado una convocatoria de subvención de la que se pueden aprovechar los clubes de Mallorca. Para ello, explican que tienen que presentar unas facturas a la federación para justificar unos gastos y que, a cambio de generarlas, se podrían quedar el 50% del importe de la misma.

En este punto, tanto Lirio como Mulet, detallan que los importes «eran diferentes en todos los casos» y que no se beneficiaban todos los clubes de la isla. De hecho, se les había ofrecido a varios del núcleo duro que pone en duda la gestión de Del Pozo en los últimos años. También informan de que estos servicios a facturar no los prestan los clubes, sino las personas a título individual y que se pagan in situ en cada campeonato que realiza la FBK (arbitraje, dirección técnica u organización). Y añaden que el pago se realiza en metálico y haciendo «firmar recibos (…) con cantidades superiores a las que han percibido». Aportan emails con las facturas que les pidió generar el presidente.

En la exposición de hechos también explican que «cuando el señor Del Pozo supo que uno de los clubes implicados era una sociedad limitada y su contabilidad se entregaba a Hacienda trimestralmente, lo llamó inmediatamente para retirarle la propuesta».

En su denuncia ante la FBK y el presidente José del Pozo también se incide en que el abogado de la federación «obtiene un 20% de cada subvención», según se especifica en el acta de la Asamblea celebrada en 2022. «Creemos firmemente que debe tener algún tipo de conocimiento de los hechos que exponemos», inciden en su escrito.

Además, apuntan a otros integrantes de la FBK: «Sospechamos que algunos miembros de la Junta Directiva han percibido dinero, de esta u otras subvenciones, a través de facturas de servicios que no se corresponden con su labor». «Con esta denuncia pretendemos poner encima de la mesa las presuntas irregularidades a la hora de gestionar el dinero público que obtiene la Federación de Kárate de les Illes Balears, al igual que denunciar el mal uso del dinero que aporta anualmente cada deportista y cada club», concluyen los denunciantes en su exposición de hechos.

La respuesta del Govern

Por su parte, el director general d'Esports, Joan Antoni Ramonell, aseguró que conocía esta denuncia. «Siempre hemos dicho que cuando hay casos así recomendamos ir a la Fiscalía porque no somos jueces», señaló a Diario de Mallorca Ramonell, quien aseguró que la conselleria había hecho su trabajo. «Hemos actuado correctamente», sentenció. «Ni con este presidente ni con cualquier otro hemos actuado de diferente manera. Los hechos están demostrando que todo el mundo tiene los mismos derechos y obligaciones y que no hay favoritismo hacia nadie desde este Govern», explicó.