Mariona Caldentey: «He sido, soy y siempre seré culé»

Rodeada de sus compañeras, con las capitanas en primera fila, cuerpo técnico, directiva -Xavier Puig-, dirección deportiva, amigas -entre las que estaba la exazulgrana y actual jugadora del Benfica Andrea Falcón-, Carlota, su representante, y familia, y con los cuatro títulos logrados este año de fondo, Mariona Caldentey se despidió del Barça entre lágrimas, en un acto muy emotivo.

Arrancó con un vídeo con sus mejores goles y asistencias a lo largo de estos diez años y un discurso que pronunció Mariona con la voz entrecortada -«no sé ni si voy a poder leer»-, recordando cómo empezó todo: «Mis primeros recuerdos futbolísticos están relacionados con el Barça».

«La primera camiseta, azulgrana. Mis primeras botas, de Ronaldinho. Los primeros viajes con la familia, a visitar el Camp Nou. Los primeros partidos por la tele, los del Barça. Echando la vista atrás, me doy cuenta de la suerte que tuve de que mi padre me inculcase desde pequeña lo que significa querer a un club y admirar unos colores. Y qué suerte poder decir en voz alta que siempre he sido, soy y seré culé», dijo muy emocionada.

Mariona Caldentey posa con todos los trofeos conseguidos con el Barça / @FCBfemeni

Recordó su llegada al club, con dieciocho años. «La decisión se tomó sola. Recuerdo ese día y lo que sentí. Esa niña que había crecido siendo fanática del Barça, que gritaba y saltaba con los goles y que lloraba y se enfadaba cuando perdían, tenía delante la oportunidad de su vida, llevar la camiseta del Barça, pero esta vez una oficial y con su nombre».

Un gran legado

Tras una larga lista de agradecimientos -a la Junta Directiva, a Xavi Llorens, que confió en ella en 2015, a sus amigas, a su familia, a todos los miembros actuales y antiguos del cuerpo técnico, a la afición, a la prensa y, sobre todo, a las compañeras, Mariona aseguró que lo ha ganado todo aquí «y quiero intentar ganarlo en otro sitio». No confirmó su nuevo destino, que apunta al Arsenal, pero sí aseguró que no se irá con Jonatan Giráldez a Estados Unidos y que se marcha de la Liga F, a la que mandó un recado: «Es importante que no solo tenga el nombre de profesional, sino que también lo sea».

La plantilla del Barça ha arropado a Mariona / EFE

Mariona se marcha del Barça tranquila. Una decisión «muy difícil y meditada»: «He llorado mucho, me siento muy querida, especialmente en estos últimos días, después de la final, haciendo el vídeo, preparando todo esto de hoy, pensando en el partido del domingo…».