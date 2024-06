Mbappé: "El PSG fue violento conmigo, me dijo que no volvería a jugar, pero Luis Enrique me salvó"

Kylian Mbappé realizó su primera comparecencia como jugador del Real Madrid desde la profunda liberación. Por primera vez, el galo estaba más interesado en hablar de su fichaje que la prensa de su país, que intentó mover el discurso hacia la actualidad de la selección que dirige Didier Deschamps. Existe cierto luto en el país que no podrá contar con su estrella para sus JJOO de París. La Ligue 1 pierde un activo que le está dificultando la venta de sus derechos. Pero al nuevo delantero blanco le da igual, porque al fin ha dado el paso que quería después de confesar las penurias que pasó en el PSG este último etapa: "Fueron violentos conmigo, de no ser por Luis Enrique no habría vuelto a jugar".

Pero ahora el delantero galo está ilusionado. "Quiero agradecer a toda la gente que me ha enviado mensajes de felicitación. Quiero agradecer a todas las personas del Real Madrid que han trabajado por mi fichaje, pero sobre todo a Florentino Pérez, quien siempre ha confiado en mí", dijo Mbappé en su primera comparecencia como jugador madridista. "Seré jugador del Real Madrid para las próximas cinco temporadas. Es un inmenso placer. Un sueño hecho realidad. Estoy liberado. Llego a un club en el que siempre he soñado estar", defendió el ariete, en línea con el mensaje que difundió a través de sus redes sociales este lunes.

La presión de la directiva del PSG

"Se ve en mi cara que estoy muy contento. He jugado menos al final de temporada, todos sabéis por qué, pero me voy a preparar con el grupo para recuperar mi forma y traer la Eurocopa a casa", comentó un jugador "feliz, aliviado y extremadamente orgulloso" que no lo ha pasado bien en su despedida con el PSG. Luis Enrique fue preparando la transición sin Mbappé, quitándole minutos, pero tratándole con responsabilidad, a pesar de las presiones de la directiva que encabeza Nasser Al-Khelaifi. Esto ya es agua pasada para un jugador que admite haber estado lejos de su nivel esta temporada.

El francés reconoció su voluntad por pasar página cuanto antes de una etapa parisina que quiere dejar de lado este mismo verano con la Eurocopa. "Intentaré recuperar la mejor forma posible y quiero ayudar a la selección francesa y tratar de llevarme la copa a casa". Ni siquiera ante la insistencia de las preguntas, Mbappé hizo ejercicio de enmienda con su etapa en el PSG. "Sería injusto decir que fui infeliz, pero sí hubo cosas que me hicieron infeliz", insistió el futbolista.

El galo denunció el trato recibido por parte del técnico y director deportivo del PSG. "Me hablaron con violencia. Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego. Esa es la verdad, y por eso siempre he estado tan agradecido al entrenador y al director deportivo. Escucho las críticas. Creo que soy la persona más indicada para analizar mis actuaciones, así que es cierto que mi nivel de exigencia es más bajo. El mero hecho de jugar era un gran motivo de orgullo. Pero es seguro que el año que viene no me conformaré con un año como éste", sentenció el nuevo jugador del Real Madrid.