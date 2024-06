Pegasus y Lô Esport ganan el Campeonato de Baleares de clubes

Tot a punt a Magaluf per a l’inici de la 2ª jornada del Balear per Clubs!

Per ara, Lô Esport 🚹 i Pegasus 🚺 lideren amb ampli marge les classificacions. Sort a tots!

Resultats: https://t.co/bNBXULqgrKón%202 @esportsIB @Loesport @Pegasus_A_C #pistafaib clubsfaib pic.twitter.com/XX8bzLjDTt