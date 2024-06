Izan Almazán cae en su estreno en Roland Garros

Saques por encima de los 200 km/h, llegando hasta los 222 como punta de velocidad, un 75% de puntos ganados con el primer servicio y cuatro 'aces'.

Esta es la tormenta a la que tuvo que hacer frente este domingo Izan Almazán en su estreno en Roland Garros ante el cañonero Tomasz Berkieta.

El tenista mallorquín afrontó en París el segundo Grand Slam junior de su carrera, tras participar en enero en el Abierto de Australia, pero no encontró la fórmula para contrarrestar la potencia del polaco (6/3 y 6/2) que despachó el choque en 66 minutos.

Almazán logró recuperar el tempranero break encajado y situarse con igualdad a tres en la primera manga, a pesar de que encajó después cinco juegos consecutivos para verse set y break abajo en el segundo acto.

El repertorio de golpes ofensivos de Berkieta apenas dio ritmo al jugador de Teulera Tennis Academy, que tuvo que resignarse a despedirse a las primeras de cambio en el cuadro individual antes de participar en el de dobles.

Nervios y poco ritmo

"Mi rival sacaba muy fuerte, le pegaba a todas las bolas y no me daba ritmo. No me ha dejado entrar en el partido. Todo ha ido tan rápido que no he tenido tiempo a que se me pasaran los nervios", confesó Almazán pocos minutos después de terminar el choque.

Sobre su primera experiencia en Roland Garros, el pupilo de Ángel Inocencio, admitió que le sorprendió "ver un escenario tan grande, a mucha gente en todos lados y que el ruido de la pista central se escuche desde cualquier parte te impone".

"Haber visto Roland Garros por la tele era siempre muy bonito y poder estar aquí ahora y entrar al vestuario con los jugadores es todavía mejor", admitió Almazán que en el partido estuvo acompañado por sus padres, hermano y otros mallorquines amigos y conocidos.

Sobre su hoja de ruta en el futuro, el número 40 del ránking ITF Juniors señaló que participará en el tercer 'major' del año. "Haré de 'sparring' en el Mallorca Championships y me servirá para preparar Wimbledon. Ahora me tocará manejar mejor los nervios y estar en el partido sin que influya en mi juego", concluyó.