Una bandera preconstitucional en una peña del Real Madrid de Palma causa polémica entre los vecinos

Mallorca no ha sido una excepción en la celebración de los madridistas de todo el mundo tras la consecución de la Liga de Campeones del pasado sábado ante el Borussia Dortmund (0-2) en Wembley. Una de las sedes que más fieles reúne en la isla, la conocida Peña Madridista Rincón de Hellín, llamó la atención de numerosos vecinos de la calle Aragón de Palma, donde se ubica.

Durante el encuentro y en la posterior celebración del título, que llegó gracias a los goles de Carvajal y Vinicius en la segunda parte del encuentro, ondeó una enorme bandera de España preconstitucional, algo que no pasó desapercibido entre los que estaban en la zona.

Las connotaciones políticas que se derivan de esa bandera incomodó a muchos de ellos, incluidos aficionados del propio Real Madrid que festejaban su decimoquinta Copa de Europa, aunque no se produjo ningún incidente y la fiesta se celebró a lo grande. La bandera del Águila de San Juan, que no es la oficial del Estado en la actualidad y que está asociada a la dictadura, no es ilegal, aunque figuran como excepciones los lugares y actos dependientes de administraciones públicas, tal y como recoge la ley de memoria histórica impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.