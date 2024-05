Mateu Morey: “Como mallorquín siempre sueñas con jugar en el Mallorca”

Pese a superar un calvario de lesiones de casi tres años y no poder estar en el terreno de juego junto a sus compañeros, Mateu Morey (Petra, 2000) se siente partícipe de lo que puede ser el sueño de toda una ciudad. Su actual club, el Borussia Dortmund, juega mañana la final de la Champions League ante el Real Madrid.

El mallorquín, que decidió hacer ‘las alemanas’ hace ya cinco años, concede una entrevista a DIARIO de MALLORCA antes del histórico choque en Wembley contra el equipo blanco. El petrer se define como un chico normal que ha podido cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional.

A los 19 años, tras pasar por las filas del Barça juvenil, una llamada lo cambió todo. Uno de los equipos punteros que apuesta por la juventud en Alemania, el Borussia Dortmund, le ofreció un contrato de cinco temporadas y no rechazó la oportunidad de embarcarse en un equipo donde su afición lo es todo.

A horas para que se dispute la final de la Champions ante el Real Madrid en Wembley, ¿se encuentra anímicamente fuerte el vestuario?

La verdad es que tenemos una enorme ilusión por ganar esta Champions. Tanto el equipo como toda la ciudad está muy entusiasmada porque es un día muy especial. Llevamos trabajando muy duro durante mucho tiempo y estamos muy ansiosos de que llegue este día para darlo todo en el campo y darle una alegría a nuestra afición.

En lo personal, ¿cómo lleva no poder ayudar al equipo en un momento tan especial como este?

Al final he entendido que, en este deporte, las lesiones son cosas que pueden pasar y me he tenido que mentalizar mucho de ello. Cuando empezó la temporada estaba lesionado y el club tomó la decisión de no inscribirme en Champions y al final he podido trabajar con el equipo y, aunque no pueda jugar, me siento parte de lo que hemos vivido y de lo que podemos lograr. He intentado dar el máximo de mí para que mis compañeros estén al cien por cien.

El equipo y la ciudad tenemos una enorme ilusión por ganar esta Champions

¿Le costó gestionar que el club le comunicara que no contaba con sus servicios en septiembre para esta competición?

Es un proceso muy normal que enseguida entendí como jugador. Si hay que ser realistas, a principio de temporada no estaba para poder competir al máximo nivel. Han sido muchos meses lesionado y al final he terminado jugando partidos de titular en la Bundesliga y he acabado con buenas sensaciones.

¿Se afronta de manera distinta enfrentarse a un rival como el Real Madrid, que está más acostumbrado a jugar este tipo de partidos? ¿Se le da favoritismo a los madridistas en Alemania como se hace en España?

Yo creo que, a pesar de ser jóvenes, tenemos un equipo muy experimentado. Hemos realizado una muy buena competición desde la fase de grupos y creo que estamos capacitados para poder combatirle al Madrid de tú a tú. El fútbol es un deporte impredecible, una final es un cincuenta por ciento para cada uno y daremos el máximo durante los minutos que sean para poder alzarnos con la copa.

¿Cómo se le puede plantar cara al Real Madrid en la Champions?

Yo creo que las finales se ganan con el equipo entero y es como más posibilidades tenemos. Es muy difícil que una final dependa de un solo jugador. Depende de los once que salgan, más los diez suplentes que puedan tener minutos y la afición. Sinceramente, creo que una final depende de todos los factores y esperemos que nos salga un buen partido para llevarnos la copa a casa.

El lateral de Petra pasó por las categorías inferiores del Barcelona / X: @BVB

Aunque no haya podido estar, considera la Champions como un título más, ¿no?

Sí. Siempre he intentado dar el máximo de mí en cada entreno. A pesar de no poder estar en el césped me siento muy realizado con el esfuerzo que he dado para que mis compañeros mejorasen y estoy muy contento por el trabajo hecho.

¿Es complicado el proceso de intentar permanecer en la misma dinámica que sus compañeros después de estar prácticamente tres años sin jugar?

Al final, aunque uno esté lesionado siempre tiene contacto con sus compañeros. Es cierto que no podía jugar, pero seguíamos compartiendo vestuario, nos seguíamos viendo cada mañana en los entrenamientos y ya cuando pude entrenar, era uno más. Siempre, tanto ellos (el equipo) como el club, me han dado facilidades y les estaré eternamente agradecidos. Además, estoy muy contento con todo lo que vendrá y me siento con ganas de disfrutar de nuevo del fútbol.

¿Le pesaba la situación de verse fuera de casa, estando lesionado y sin poder disfrutar en el terreno de juego?

Entendí que eran situaciones que se podían dar en este deporte. Ya viví una grave lesión en mi época en el Barcelona y al final te pones objetivos a corto plazo, intentas rodearte siempre que puedes de tu familia y de encontrar un estímulo diario que te ayude a alcanzar tu meta e intentar ser mejor cada día. Sinceramente, creo que es la mejor manera de afrontar estos largos procesos de recuperación y así lo he hecho.

¿Se ha puesto en manos de profesionales en salud mental para poder sobrellevar la situación lo mejor posible?

Mejor imposible, y te explico el porqué. Mi novia es enfermera en salud mental y mejor no lo he podido tener. Tener una compañera de vida a tu lado que sabe manejar estos temas y cómo comportarte ante situaciones que son muy delicadas me vino estupendamente bien. Por supuesto que el club me puso todas las facilidades del mundo para sacar esta situación adelante. Durante todo este tiempo he podido entrenar en Mallorca y eso me ha ayudado mucho al poder estar cerca de los míos.

Morey recibe instrucciones de su entrenador Edin Terzic en el vestuario / X: @BVB

¿Cómo ha sido la relación con Marco Reus y Max Hummels, los únicos jugadores que junto a usted llevan cinco años en el club?

La verdad es que no se han podido portar mejor conmigo desde el primer minuto que llegué a Dortmund. Les estaré agradecido de por vida por todo lo que me han ayudado en mis peores momentos. Al final esto es lo que quedará dentro de mí para siempre y el haber podido disfrutar tanto tiempo con estos jugadores y con tan buenas personas.

¿Pensaban realmente en el vestuario que el equipo podía llegar a una final de Champions este año?

Al final todos los equipos cuando empiezan a jugar esta competición sueñan con ganarla. Desde el primer partido hemos tenido este sueño y lo hemos dado todo en cada partido. Nos queda un solo encuentro para que el sueño se convierta en realidad y esperemos que mañana lo podamos cumplir.

Este año termina el contrato que le vincula con el Borussia Dortmund, ¿le gustaría quedarse, tiene alguna oferta o prefiere cambiar de aires tras estos cinco años en Alemania?

Tanto yo como mi familia hemos estado muy cómodos en Dortmund. Se acaba esta etapa de cinco años, pero estoy muy ilusionado por todo lo que vendrá. Al final en el mundo del fútbol todo son ciclos. Hace algunos años pensé que mi aventura en el Barcelona había terminado y lo que más me entusiasmó fue venir a Alemania a jugar en una liga que desconocía y llegar a un equipo que confía mucho en los jugadores jóvenes.

¿Qué recordará del Signal Iduna Park? ¿Por qué es tan especial el llamado ‘muro amarillo’ de más de 25.000 personas de pie?

Es la definición perfecta de lo que es el Borussia Dortmund. Es lo que da todo el sentido a su historia como club. Es un estadio único en el mundo y haber podido disfrutarlo durante estos cinco años ha sido espectacular.

Morey durante una sesión de recuperación en el Borussia / X: @BVB

¿Ha podido seguir al Real Mallorca y cómo ha conseguido una permanencia más en la Primera División?

Sí. He seguido bastante de cerca al club como mallorquinista. Fue una pena no alzarse con la Copa del Rey en Sevilla, pero el deporte tiene estas cosas. Finalmente ha podido conseguir el objetivo, que era mantenerse en la élite del fútbol español y estoy muy contento. Aunque me hubiera gustado estar en la final ante el Athletic, por motivos profesionales tuve que quedarme en Dortmund.

¿Qué opina de que no se le haya ofrecido la renovación a Javier Aguirre y de la más que posible llegada de Jagoba Arrasate como técnico bermellón?

Las temporadas en las que Javier Aguirre ha estado como entrenador siempre se han conseguido los objetivos. Además, ha llevado al equipo a una final de Copa 21 años después, algo extraordinario, y creo que los mallorquinistas siempre estaremos agradecidos de las tres temporadas que ‘El Vasco’ ha entrenado en Palma. Lo ha dado todo y al final eso es lo que queda y espero que con Arrasate le vaya también como hasta ahora.

A un mallorquín que salió tan joven de la isla ¿le gustaría vestir la camiseta del Real Mallorca en Primera División?

Sí. Siempre he dicho cuando me lo han preguntado que el Mallorca para mí tendrá un lugar especial en mi corazón. Al final he podido jugar en la cantera. Le debo mucho de lo que soy ahora como futbolista y, como mallorquín, siempre sueñas con algún día poder jugar en casa.

¿Tiene decidido cuál será su próximo equipo o destino, aunque todavía le queden días en el Borussia Dortmund?

No, no hay nada decidido. Tengo varias ofertas sobre la mesa y cuando termine la temporada decidiré qué es lo mejor para mí, para mi futuro y luego ya lo comunicaré.

Cuando sufres una lesión grave lo más importante es ponerse objetivos a corto plazo y rodearte de la familia

¿Qué podría decir que significa Marco Reus para usted y para la afición después de tantos años en el club?

Marco le ha dado sentido al Dortmund. Ha demostrado siempre su compromiso con la entidad. Él mismo ha dado valor al club con sus acciones y dado lecciones de cómo amar a un equipo de fútbol. Creo que la gente que rodea al equipo y la ciudad estará orgullosa de todo lo que ha hecho por nosotros.

¿Cuál ha sido el jugador al que más le ha costado defender?

He tenido la suerte de jugar con grandes jugadores, pero para mí en esta etapa los más difíciles han sido Jadon Sancho (compañero en el Borussia Dortmund) en la Eurocopa sub-17 de 2017 y Phil Phoden (jugador del Manchester City).

Un deporte que le gusta ver y que no sea fútbol.

Soy amante de la Fórmula 1 y Moto GP, me gustan mucho.

¿Cómo definiría a Mateu Jaume Morey Bauzà con un adjetivo?

Una persona normal que ha tenido la suerte de dedicarse a lo que siempre ha soñado y que intenta dar lo máximo a lo que el mundo le regala.

¿Un ganador para la Eurocopa?

Sin ninguna duda, España.

Suscríbete para seguir leyendo