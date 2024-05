Jaume Munar: "Me siento preparado para dar el salto hacia adelante"

El paso de Jaume Munar por Roland Garros le permitirá a partir del lunes 10 de junio, cuando se actualice el ránking ATP, verse de nuevo entre las 60 mejores raquetas del planeta. Un hecho que no ocurría desde hace año y medio.

"Mi objetivo sigue siendo romper la barrera de los primeros 50 del mundo. Creo que estoy cerca y quiero seguir en esta línea ganando partidos y compitiendo contra los mejores para entrar en el Top-50 y mantenerme, que siempre es lo más difícil”, confesó el tenista mallorquín después de quedar eliminado en segunda ronda en París ante Álex de Miñaur y este viernes también en el cuadro de dobles.

Munar confesó haber "terminado con molestias el partido de primera ronda", en referencia al vendaje que lució en su pierna derecha. Un hecho que el santanyiner reconoció que le "condicionó mentalmente, al perder el foco, además de con mi saque y se vio al cometer tantas dobles faltas".

"Con un 95% de posibilidades lo próximo que jugaré será el Mallorca Championships y Wimbledon, antes de la gira de tierra de verano. Planeaba jugar un Challenger primero, pero a día de hoy necesito descansar y la prioridad es cuidar el cuerpo", aseguró el todavía número 64 mundial.

Más incisivo

“Ha sido un inicio de año con altibajos, pero positivo porque tenísticamente me siento más cerca de los buenos jugadores. Mi juego es más incisivo que antes y, sin estar al cien por cien, impacté bien la pelota contra De Miñaur", razonó Munar.

El jugador isleño reivindicó que tenísticamente siente que ha dado "muchos pasos adelante y, tal vez, el gran público no lo ve tan fácilmente, pero cuando analizo mi juego veo que hago mejor las cosas que antes y esto ayuda mentalmente de forma indirecta, porque estás más tranquilo con lo que haces y como lo haces".

Madurez

"Con 27 años tengo una cierta madurez que antes no tenía y veo las cosas con mayor perspectiva. Los momentos buenos a lo mejor no son tan altos, pero los bajos tampoco lo son tanto. Ello te da tranquilidad con lo que viene por delante y, sobre todo, más que en resultados, en lo que hago", aclaró Munar.

El de Santanyí concluyó reivindicando sentirse "preparado para dar el salto hacia delante y no quiero sonar engreído", además de vaticinar que es "cuestión de tiempo porque ahora estoy más cerca que nunca, tenísticamente he mejorado, físicamente estoy muy bien, más allá de estas molestias, y mentalmente me siento más maduro, que va ligado a como me siento en la pista”.