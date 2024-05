Jordi Horrach anuncia que demandará a Fausto Oviedo

La carrera hacia la presidencia de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) protagoniza otro episodio de fuerza entre sus aspirantes: el secretario general de esta territorial, Jordi Horrach, que se presenta a la poltrona, ha iniciado un procedimiento judicial contra Fausto Oviedo, otros de los candidatos, por «injurias» y «calumnias». Lo anunció en las redes sociales mediantes un comunicado.

«Apreciados clubes y aficionados, desde el primer momento nunca he tenido la intención de embarrar ni crispar unas futuras elecciones de la FFIB, el fútbol es más importante que todo eso. He presentado un proyecto a todos los clubes y buscaré su respaldo. No obstante, llegados a este punto, no aceptaré ninguna intromisión ni ataque directo a mi honor ni permitiré injurias y calumnias sobre mi persona», señaló Jordi Horrach, que prosiguió: «Por ello, quiero poner de manifiesto que todas las manifestaciones que Fausto Oviedo realiza diariamente sobre mi persona o gestión son estrictamente falsas, carecen de base jurídica alguna y, lo que es más grave, atentan gravemente a mi honor. Ha llegado a manifestar que soy un “torturador infantil” y que “fomento el mercadeo de menores”. Esto es absolutamente intolerable y no permisible».

Este directivo desveló que inicia un procedimiento judicial contra Oviedo y todo su equipo. «No vale todo para ganar unas elecciones, el fútbol merece proyectos e ideas y nunca crispación ni enfrentamiento», dijo.