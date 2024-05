Gran Premi Nacional | Love Twist provoca la euforia en Son Pardo

El ‘Memorial Joan Verger Pocoví’ marcó la primera gran sorpresa del fin de semana puesto que contó con el triunfo de Love Twist, con Biel Fuster. La yegua de la Quadra TRS fue capaz de luchar, sufrir y posteriormente batir a uno de los favoritos de la prueba, Lluent RS, con Toni Frontera, en la cuarta carrera de este sábado en el Hipòdrom Son Pardo.

La prueba se lanzó con dos de los candidatos al triunfo, León RS y Lost in Paradise A quedando fuera de combate, sufriendo sendas galopadas, dejando la puerta abierta al triunfo al resto de rivales.

El mayor peso de la prueba lo llevó Lluent RS mientras que, sin hacer ruido, Love Twist escoltaba en segunda fila a Lauda Llinaritx, con Xisco Bennasar. A falta de 600 metros, Biel Fuster empezó a exigir a su yegua, lo que le llevó a igualarse en cabeza a Lluent RS.

La última recta

En la entrada de la última recta, el pupilo de Frontera lideraba la prueba con Love Twist a su par, mientras se les unía Little Beach CB, con Poncio Sebastià por la cuerda y Love de Font por el centro de la pista con Joan Toni Riera. La hija de One too Many y Valenta Twist, certificó su valioso triunfo sobre la misma línea de llegada, rememorando el que ya logró el propio Biel Fuster hace dos años en esta misma prueba.

Últimos metros del ‘Premi Dart Hanover’ con el triunfo de Guacamole / Santi Roig

En el ‘Premi Dart Hanover’, Guacamole, con Joan Bauzá se volvió a reencontrar con el triunfo, resistiendo en la última recta a Hereu de Ladil, con Jaume Fluxà y Ilove Durán, con Tomeu Mascaró.

Resultados de las carreras de este sábado, 18 de mayo de 2024 / R.D.

Presentación del libro ‘Història del Gran Premi Nacional’ En la sala VIP del Hipòdrom Son Pardo también se llevó a cabo este sábado la presentación del libro ‘Història del Gran Premi Nacional’. Un relato de Mariano Torres que llamó la atención de un gran número de asistentes