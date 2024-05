El Independiente mantiene la categoría en Preferente

El Independiente Camp Redó seguirá una temporada más en la Preferente. Ayer La Antoniana fue una fiesta ya que el primer equipo amarillo logró ganar al Santa Ponsa por 5-2 en la vuelta de la eliminatoria por el descenso a Primera Regional (en la ida empataron a uno). El mencionado Santa Ponsa se suma a los otros dos equipos de Calvià, el Calvià y el Santa Ponsa Talarrubias, que ya habían consumado su descenso de categoría.

San Cayetano, Collerense B y Cala d’Or suben a Primera

Este fin de semana también fue de alegrías en distintos puntos de la isla ya que tres equipos lograron el ascenso a Primera Regional: el Cala d’Or, el Collerense B y el San Cayetano. Los primeros eliminaron al Pla de na Tesa B, los segundos al Llosetense B y los terceros al Urbanitzacions.

El Collerense femenino acaba la liga sexto

El Collerense femenino acabó la competición en la Tercera femenina, al final ha sido sexto en la tabla, el mejor de los equipos mallorquines, y perdió por la mínima en su visita al Seagull (1-0). Las bermellonas jugaron con: Girol, Anais (Pili Espadas), Valca, Peña, Mir (Mellado), Munar, Melodie, Magda Garcías (Amai), Amal (Aroa), Saray y Rosselló. La capitana Pili Espadas disputó su último duelo oficial con el Collerense tras anunciar que cuelga sus botas.

El Son Sardina cae por 3-1 en su visita al Aem

El Son Sardina finalizó la Liga con una derrota por 3-1 en el feudo del Aem. Las amarillas jugaron con Cati Cueto, Velasco, Marga Cueto (Lluïsa), Navarro, Puigcercós (Ana Martínez), Stefane, Aitana, López, Canals, Barceló (Velez) y Muñoz (Agnès).

El Atlético Baleares B baja el telón ganando

El Atlético Baleares B femenino cerró la Liga con un triunfo al derrotar en Son Malferit al Fundació Cornellà por 2-1, en un duelo en el que las blanquiazules tuvieron que remontar después de que las catalanas se adelantaran en los primeros minutos. Sayo y Martina, con sus goles, dieron la vuelta al marcador. Las baleáricas jugaron con Caterina Ferriol, Ainoa García, Francina Vives, Ponce (Keyla Bermejo), Cañadas (Noa), Joana Roig, Nerea, Sayo (Garrido), Neus Bestard (Arjona), Claudia Enseñat y Martina (Sofía Rojas).

El San Cayetano celebra el ascenso a Primera Regional / CD San Cayetano

El ETB Calvià de futsal finaliza su agonía

El ETB Calvià de la Segunda División B del fútbol sala nacional finalizó este pasado sábado su periplo por esta categoría con la disputar la última jornada (perdieron nuevamente, esta vez por 16-0, con el Cerdanyola) y consumaron su anunciado descenso a la Tercera División balear. Temporada para reflexionar para el club que preside Pedro Nadal y entrena Juanpe Ortega en el que no han logrado ningún punto en los treinta encuentros disputados y han encajado 310 tantos en contra por tan solo 44 marcados. Se conocía que sería un año de transición pero se esperaba más del conjunto, al menos que pudiera ganar o puntuar.

El Palma futsal B vence al muro y da la sorpresa

In a gSorpresa en la eliminatoria final para dilucidar al campeón de la Tercera División balear de fútbol sala, y el que subirá a Segunda B, al vencer 4-5 el Palma Futsal B al Muro, equipo que había quedado primero en la fase regular. La vuelta será el próximo domingo, a las 18:00 horas en Palma. «Nadie dijo que iba a ser fácil. Y si te anulan dos goles legales y te marcan cuando queda un minuto de doble penalti de una falta que no es, y que no debería ser la sexta, más aún», señaló el club en las redes sociales, y añadió: «Pero este equipo no se va a rendir, nunca se va a rendir, y la semana que viene tendremos la oportunidad de forzar el tercer partido, no hay ninguna duda».

San Roque y Ciutat d’Inca, a la repesca de la supercopa

Concluida la liguilla de la Repesca Supercopa Regional, los invictos San Roque y Ciutat d’Inca copan las dos primeras posiciones y, por tanto, disputarán la gran final a partido único en Son Roca (en día y hora aún por determinar). Las palmesanas solo cedieron un empate ante Ciutat d’Inca (3-3) y sorprendieron a domicilio en la última jornada a Son Oliva (1-3), mientras que las inqueras, que antes habían doblegado por la mínima a Joves d’Inca y Son Oliva, no pasaron del empate en Sant Joan (4-4), informa Joan Carles Gibert..

El técnico Llorenç Julià no seguirá en Madre Alberta

El técnico Llorenç Julià, después de siete años en el CD Madre Alberta como coordinador y entrenador, dejará la próxima temporada de realizar ambas funciones. «Han sido unas temporadas llenas de alegrías y éxitos, cuando llegué al club había ocho equipos, éramos un club muy joven, y después de estas siete campañas dejo el club muy bien estructurado con 22 equipos y dos escuelas de fútbol».

La Unión celebra en junio un torneo de fútbol base

El CF La Unión ha anunciado que el próximo mes de junio celebra en sus instalaciones de Palma un macro torneo de fútbol base. Del lunes 10 al domingo 16 de junio y por las tardes con las siguientes categorías y horarios: lunes y martes prebenjamín, martes y miércoles benjamín, jueves y viernes alevín; y el sábado se disputarán las finales. El domingo 16 se jugará todo lo del torneo de la categoría infantil. Los partidos empiezan 17.30 hasta las 20.30 horas.