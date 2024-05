Mohamed Acharki, víctima de violencia en el San Roque-Mariense: "La sanción a mi agresor es una vergüenza"

"Es una vergüenza, con este tipo de sanciones es normal que haya tantas agresiones y violencia en nuestro fútbol". Con esta taxativa afirmación valoró Mohamed Acharki a DIARIO de MALLORCA la sanción de año y medio lejos de los terrenos de juego de su agresor.

El futbolista del Mariense recibió, el pasado 20 de abril, un fuerte cabezazo en el pómulo por parte de un rival del San Roque en el campo municipal de Son Ximelis de Palma durante su partido correspondiente a la Primera Regional (Grupo B) que le provocó un gran corte y una abundante hemorragia, además de dejarle tendido en el suelo.

Acharki se sintió "indignado" al conocer este viernes la decisión del jutge de competició de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB).

"Que la federación no se queje si hay más casos de violencia porque esta sanción, de año y medio, es ridícula. Dentro de poco, si quiere, volverá a jugar como si nada", prosiguió el jugador que también ejerce como vicepresidente del club de Maria de la Salut.

Agentes de la Policía Local de Palma durante una actuación. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Baja laboral

Acharki, que fue atendido en el lugar de los hechos por una UVI móvil del Ib-salut con la intervención de la Policía Local, tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario y, a día de hoy, sigue de baja laboral.

"Soy autónomo y llevo sin poder trabajar desde entonces. En la Mutua Balear me han dicho que no me darán de alta, como mínimo, hasta el 27 de mayo", explicó el futbolista agredido sobre el agravio extra que le supone haber sido víctima de la violencia en nuestro fútbol.

Juicio

El agresor fue detenido cuatro días después del violento episodio, también por el cuerpo policial de Ciutat, quedando a la espera de juicio por vía penal debido la importancia de las lesiones causadas.

Según contó Acharki a este periódico, el próximo lunes 13 la víctima deberá comparecer en los Juzgados de vía Alemania para ofrecer declaración.

Además de la sanción federativa, el autor del cabezazo se enfrenta ahora a la sentencia que dictamine el juez encargado para este caso.