El Cardassar y el Porreres se quedan sin ascenso a Tercera RFEF

🆙 Enhorabona @cdmigjorn per pijar per primer pic a Tercera Federació



🤝 Molta sort al @cardassar que tendrà una segona oportunitat per pujar per haver estat campió de lliga



📺 Gràcies @IB3 per apostar pel futbol de ca nostra#4illes1futbol pic.twitter.com/0kTBYRo8ut