Turbulencias, desmayos y fotos con los pasajeros: así fue el convulso regreso de Rubiales a España

"¡Mi hermana viene con Rubiales!", decía una de las decenas de personas que durante la mañana del miércoles esperaban a sus familiares en la Terminal T1 de Barajas. "Sí, yo ya lo sabía", insiste la ciudadana, que prefiere no ser citada con nombre y apellidos, pero a la vez enseña con 'orgullo' una foto de su hermana con el expresidente de la Federación. La imagen fue tomada justo antes de un vuelo en el que, además de Rubiales, detenido -y después liberado- a su llegada, viajaban otros 386 pasajeros. El trayecto, operado por Iberojet, con origen Punta Cana, fue convulso. La climatología adversa provocó grandes turbulencias, se cancelaron las cenas y hasta se produjeron desmayos.

De la T1 de Barajas a Tres Cantos: "Ni está ni se le espera"

Así lo relataban algunos tripulantes que se encontraron en el aeropuerto madrileño un fuerte cordón policial. En el 'hall' de llegadas de la T1 había un centenar de medios. "Hay más periodistas que en un Mundial", dice un veterano que se encuentra en una sala donde reina la confusión. "¡Yo no soy, eh!", exclama un hombre con cierto parecido al expresidente de la Federación que puso en guardia a los medios gráficos. Otros se toman de modo jocoso la expectación: "¡Gracias, España, yo también os quiero!". La llegada, prevista para las 10:15, se demora.

El desembarco se produce lentamente. Hay agentes de la Guardia Civil y la Policía repartidos por toda la sala de espera. Esto acaba por incomodar a los familiares, que sienten nerviosismo tras conocer con los primeros mensajes después del aterrizaje que el trayecto ha ido peor de lo esperado. Entre los pasajeros del vuelo de regreso de Rubiales a España también está Ana Pastor, periodista de La Sexta, que esta noche emite una entrevista con el expresidente. Sobre las 12:00 se confirma que ha entrado en una furgoneta de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil.

"Se lo llevan a Tres Cantos, no a Majadahonda. La jueza (Delia Rodrigo) no tiene huecos en su agenda". La masa de medios se disuelve ante una posible salida de Rubiales del aeropuerto, que, por supuesto, no será a través de la puerta donde los periodistas han hecho guardia durante varias horas. Rumbo al cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos, localidad situada al norte de la capital española. Una persona que se identifica como encargada de la relación con los medios sale de la comandancia para decir: "Aquí no está ni se le espera". Son las 13:00. Vuelta a Barajas, justo al mismo punto que concentró la atención al inicio de la mañana.

"¿Viene algún músico?": la huida por la Terminal T4

"¿Viene algún músico?", pregunta una ciudadana que llega en los vuelos posteriores a Rubiales. "Sigue dentro", confirman fuentes relacionadas con el proceso. El expresidente ha sido trasladado a las dependencias que la Guardia Civil tiene en la Terminal T3 para prestar declaración. De acuerdo a las versiones de otros pasajeros que le han acompañado en el vuelo, el expresidente se cambió de ropa durante un vuelo en el que "pudo descansar" y fue objeto de todo tipo de fotos. Hasta que las turbulencias centraron la preocupación de los pasajeros.

La sala de llegadas de la Terminal T1 de Barajas donde se agolparon un centenar de medios a la espera de Rubiales. / EPE

Rubiales fue el último en salir del vuelo. Le hicieron esperar. Bajó con una bolsa de plástico negro y un chándal gris, que coincide con la indumentaria de la foto mencionada al inicio de este relato. El exmandatario quiso dar sensación de normalidad en un regreso adelantado. Su intención declarada era volver el sábado, 6 de abril. La vuelta se produjo finalmente este miércoles después de que la UCO registrase su alojamiento en República Dominicana.

El expresidente no ha salido del recinto de Barajas, a pesar de entrar en la furgoneta negra de la UCO. Se acoge a su derecho a no declarar, como han hecho otros implicados en la investigación del caso Supercopa. Son las 14:00 y se confirma que Rubiales ha salido de Barajas, por la T4, con su abogada y en un coche que conduce otra persona. Ha terminado la persecución mediática de Rubiales que ha revolucionado la T1 de Barajas. Los guardias de seguridad respiran al fin. "Me han dicho que hemos salido en todos los directos. Somos famosos", dice uno. "Podríamos estar en República Dominicana", responde el otro mientras mira el reloj buscando el fin de una agitada jornada laboral.