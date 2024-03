Enric Mas: "Me encantaría estar en los Juegos Olímpicos"

El ciclista mallorquín Enric Mas (Movistar) no ha ocultado su deseo de poder acudir a unos Juegos Olímpicos en su carrera deportiva. "Competir en los Juegos Olímpicos no se hace cada día o cada temporada, claro que me encantaría estar ahí. Es verdad que te interrumpe la preparación para la Vuelta y para el final de temporada, pero sabemos que los Juegos Olímpicos siempre son especiales. Es una envidia ver a Richard -Carapaz- ser el campeón olímpico. Sería un orgullo poder estar ahí. Es verdad que este año el recorrido no es tan duro como para los escaladores, pero nunca se sabe", ha destacado ante la posibilidad de acudir a la cita de París de este verano.

El artanenc competirá en la Volta a Catalunya a partir de este lunes, una prueba que es "un poco más dura" que las anteriores, y se ha mostrado convencido de que pueden "batir" al hombre más en forma del pelotón, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), en una semana en la que, como mínimo, espera "una victoria de etapa".

"Es una Volta un poco más dura que las que hemos visto hasta el día de hoy", declaró en rueda de prensa junto a su compañero de equipo Nairo Quintana. "Quiero salir de esta semana tan dura con una victoria de etapa como mínimo y me encantaría después lograr el maillot blanco y verde. Queremos terminar sabiendo que lo hemos dado todo, que el equipo ha hecho un trabajo de diez y el domingo que viene sacar conclusiones de cómo han ido las cosas", añadió.

En este sentido, insistió en que "ganar sería un buen resultado". "Está claro que los corredores que vienen tienen mucho nivel, las etapas son durísimas, pero con el buen equipo que traemos aquí creo que podemos hacerlo", manifestó.

Además, reconoció que este año han preparado un calendario menos cargado en este primer trimestre del año, en el que se ha saltado las clásicas de las Ardenas. "Eso es lo que buscábamos, tener un calendario poco cargado para poder llegar frescos al Tour. Ha sido para poder llegar frescos y poder hacer un buen ciclo de entrenamiento de altura durante este periodo, ya que normalmente mi rendimiento es mejor en carreras un poco más exigentes que las carreras de un día. Ha sido para poder estar un poco más fresco en verano", señaló.

En este sentido, explicó que su estado tras la Tirreno-Adriático "es bueno". "En la Tirreno no fueron las mejores sensaciones, veníamos de estar bastante tiempo sin competir y era mi primera carrera. Eso no quiere decir que hiciese un mal resultado por eso, sino que nos faltó un poco de todo. Espero aquí una carrera muy dura. Conocemos bastante bien las carreteras y el nivel es excepcional, estoy supermotivado", apuntó. Sobre si es posible doblegar esta semana al esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), el ciclista balear es optimista. "Hay que pensar que se puede batir y que no va a poder. Los rivales son batibles y hay que salir a ganar", subrayó.

Previsión del artanenc en la Volta

También analizó la sexta y penúltima etapa, donde previsiblemente se decidirá todo. "Es una etapa guapísima, es una etapa durísima y casi sin salir de alrededores de Berga hacemos 4.000 y pico metros de desnivel, que es una pasada en el ciclismo. Encontramos unos puertos súper bonitos, muy duros y que, como ha dicho Nairo, esperemos que lleguemos todos muy bien. Frescos no vamos a llegar porque es una semana muy dura, pero que estemos todos súper para ese día defender algo bonito", expuso.