Análisis de la jornada en la LEB Plata | Optimisme al Fibwi i pessimisme al Palmer, per J.M. Arbucias

Abans de començar la jornada els dos equips mallorquins de la LEB Plata no ho tenien fàcil. El Fibwi Palma havia de jugar a la pista de L’Hospitalet i el Palmer havia de rebre el Cartagena.

Per una banda afirmar que el Palmer Basket meresqué guanyar és per ventura menysprear el partit que el Cartagena va disputar diumenge a Son Moix. Els murcians, una suma de qualitat i recursos, si bé es van veure superats pels mallorquins al llarg de molts minuts, van demostrar per què ocupen la segona plaça de la classificació, per què la van liderar durant moltes jornades, per què van arribar a encadenar onze victòries consecutives... Quan més ho necessitaven, com fan els equips que aspiren al màxim, des de la defensa van revertir la situació, perquè després de la primera possessió del darrer quart el marcador assenyalava un 68-56. A partir d’aquí, amb la granota de fer feina posada, un parcial de 7-22 els permeté assolir un nou triomf. Els immobiliaris fins aleshores havien fet un molt bon partit. Després d’un primer parcial dubitatiu, el segon i el tercer foren seus. Encert ofensiu, intensitat, bones accions defensives possibilitaren que en aquests vint minuts els de Ciutat sumessin 52 punts i en rebessin només 39. Ara bé i ja se sap, els partits duren 40 minuts. S’arribà a les darreres possessions amb un marcador anivellat, 75-77 al darrer minut, i els fantasmes de les darreres actuacions dels dos conjunts en finals ajustats sobrevolaven les ments dels jugadors i dels tècnics: el Palmer havia perdut per 72-71 la setmana anterior a Mataró i el Cartagena venia de caure a la final de Copa a la segona pròrroga, de 2 a Gran Canària i d’1 contra Sant Antoni. Quan faltaven 1:26 i 0:45 amb el 75-77 a l’electrònic, Joan Feliu, que portava 3/3 en tirs de 3, errà els dos triples, tàcticament ben llançats, i Asier no encertà el seu a manca de 13 segons amb el 75-78 en contra. Per cert, Urbutis no jugà per lesió i Harris amb prou feines en jugà 10, de minuts, per una indisposició.

En sortir del pavelló molts aficionats es demanaven què més havia de fer el seu equip per guanyar un partit, reconeixent la bona actitud mostrada sobre el parquet i el bon bàsquet desenvolupat durant molts minuts, i es mostraven pessimistes amb el final de temporada.

Per altra, dissabte els de S’Arenal tornaven de terres catalanes amb la segona victòria consecutiva i normalitzaven la seva situació, ara estan a un partit de les posicions que fan possible jugar les eliminatòries d’ascens, perquè el que és anormal és que ocupin places de descens. Imposaren la millor qualitat de la seva plantilla i diumenge que ve contra l’Alginet – una ocasió ideal – han de confirmar el que tothom sap, que són per condició, envergadura i rang un equip de play-off.