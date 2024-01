Thijssen superó al noruego Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), segundo, y al neerlandés Marijin Van (EF-Education), tercero, haciendo gala de una gran punta de velocidad en la llegada a la meta situada en el Paseo Marítimo, frente a la Catedral de Palma, suprando a experimentados esprinters.

El corredor belga, medalla de oro en el Campeonato Europeo de Ciclismo en Pista de 2017 en la carrera por eliminación, y con victorias en el Tour de Limburgo (2023) y el Circuito de Houtland (2023), empleó un tiempo de 3 horas, 9 minutos y 11 segundos para completar el recorrido 150 kilómetros.

El mallorquín Joan Albert Riera y el catalán Sergi Darder, ambos del Illes Balears-Arabay, equipo de reciente creación y que se estrenaba en las carreteras de Mallorca, tuvieron una destacada actuación en esta jornada.

Los dos empezaron a dejarse ver tras la meta volante de Algaida. Darder se imponía con un esprint contundente y a la salida de esta localidad, Joan Albert Riera aprovechaba un momento de impás para realizar un demarraje y marcharse junto a otros cinco corredores, obteniendo, una renta que oscilaba en torno a 1:30 minutos.

En la entrada al circuito de Palma el pelotón neutralizó la escapada y la etapa se decidió al esprint. Riera fue el primero en la clasificación de montaña y segundo en los esprints especiales, además de recibir el premio a la combatividad. Darder encabezó la clasificación de los esprints intermedios.

Joan Albert Riera

«La carrera ha sido muy rápida desde el principio. En Algaida he visto como el pelotón se abría y es cuando he saltado del grupo. Cuando me han dicho que había hueco con el pelotón he tenido en mente ir a por las clasificaciones secundarias y afortunadamente he podido ganar la montaña y la combatividad»