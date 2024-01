Xavi opta por la indignación ante el derrumbe del Barça:"¡Es una vergüenza, es una vergüenza!"

"¡Es es una vergüenza! ¡Es es una vergüenza!!". Hasta en dos ocasiones y mirando a la cámara para que no hubiera duda alguna. Era Xavi Hernández. La versión más inédita del técnico azulgrana, irritado como andaba porque el VAR había anulado un penalti en el Barcelona-Villarreal porque entendió que la mano de Comesaña no era ilegal. Hubiera sido el 4-3, pero luego llegó el derrumbe de un Barça inerte, esperpéntico y absolutamente arruinado, que terminó encajando otra caída desastrosa (3-5).

Y eso que la afición azulgrana no abandonó al equipo. Se vivió la segunda mejor entrada con 46.229, solo superada por el clásico con el Madrid. Pero ni con la ayuda del público, que pitó al equipo en la primera mitad. Aunque luego se puso al lado del equipo antes de vivir un caos increíble. Y el Madrid a 10 puntos tras perder la Supercopa y la Copa del Rey, todo en menos de tres semanas.

"¡UNA VERGÜENZA! ¡UNA VERGÜENZA!" 🤬



La reacción de Xavi a la decisión del VAR de anular el penalti por posible mano del Villarreal 🎥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/MqHPPW0f8a — DAZN España (@DAZN_ES) 27 de enero de 2024

"Al final, me van a sancionar. No quiero generar más polémica. Sin ninguna excusa. Esa jugada marca el partido. El cuarto árbitro me dice que le da en el codo y que es penalti claro. De verdad, ahí están las imágenes", ha dicho Xavi, dolido por esa acción, conteniéndose por todo lo que había ocurrido en la acción chequeada por el VAR.

Un equipo sin defensa alguna, capaz de recibir cuatro goles del Athletic y cinco del Villarreal, tres en los minutos finales (uno en el 84 y los otros dos consumándose el caos final con el cuarto en el minuto 90+9 y el quinto en el 90+12).

"Tenemos que evitar ese contraataque. Si no se puede recuperar el balón hay que intentar que no haya contraataque en el 3-3. Hay que hacer una falta táctica", ha comentado Xavi. "No hemos gestionado bien las pérdidas, no hemos hecho otra falta táctica que requería el 3-3, son errores nuestros. Estamos maximizando mucho nuestros errores. Es el resumen de esta temporada. No tiene explicación que pierdas un partido que merecías ganar", ha añadido el entrenador.

"Esto no puede ser, no puede ser", exclamó Frenkie de Jong tras asistir a otra derrota más del Barça después de tenerlo todo en la mano. "Si remontas el 0-2 y vas ganando 3-2 no puede ser que en una contra tenga tanto espacio, marquen el gol. Nos pasa demasiado este año", ha declarado el centrocampista neerlandés, exculpando a Xavi de toda responsabilidad en lo sucedido en Montjuïc. "Es culpa nuestra, de los jugadores. Si no sale es culpa nuestra, el mister esta haciendo un buen trabajo", ha dicho De Jong.

"El tercer gol es una contra que no debe suceder, ves a Cuenca como para a Lamine, nos falta madurez en competir. Es un reflejo de lo que somos esta temporada, tenemos esa falta de madurez para competir. El 3-3 no hubiera ocurrido si haces una falta en el centro del campo y amarilla. Sin más", ha reiterado, una y otra vez, Xavi.

"Son los peores 45 minutos que he jugado en mi carrera. La culpa es solo nuestra. Hablo por mí. Hice un desastre", ha confesado Cancelo, que regaló el 0-2 nada más iniciarse la segunda mitad. "Somos un equipo muy joven, nos falta madurez. Solo mejoras a base de castaña. Es un mazazo. Lo hemos perdido nosotros. Estoy jodido. Es un día difícil de digerir para mí como entrenador y he visto a los jugadores muy afectados", ha añadido el técnico azulgrana.

"Estamos con el entrenador. Vino y recuperó la filosofía", ha comentado Araujo. "Estamos con Xavi, nos ha ayudado desde que vino, venimos de ganar la Liga y cuando llegó a un equipo hundido y nos devolvió la identidad. Estamos con el míster y hay que levantar el ánimo", ha dicho el capitán azulgrana.