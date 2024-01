El mallorquín Emilio Nsue vive a sus 34 años unos de los momentos más felices de su vida. Es el máximo goleador, hasta ahora, de la Copa de África, con cinco goles. Sueña con la Bota de Oro del torneo. El exjugador del Mallorca, entre otros, explica el éxito de Guinea Ecuatorial gracias a la "hermandad"; un rango superior de la amistad y el compañerismo. Además, agradece la prima del gobierno tras tumbar a Costa de Marfil. "Un millón de euros para todo el equipo, no para cada jugador", aclara y matiza Nsue.

Nsue, jugador del Intercity, de Primera Federación, parte de la 'hermandad' que es el combinado Guinea Ecuatorial, explica que su país está "haciendo historia" con un equipo que es "mucho más que un grupo de jugadores" y subraya que el pasado martes sus compatriotas no fueron a trabajar gracias a que a raíz de la victoria por 0-4 ante Costa de Marfil, el presidente, Teodoro Obiang, pidió a sus vecinos que se tomaran el día libre.

¿Cómo llegas a estos octavos de final? ¿Cómo se está viviendo en las calles de Guinea Ecuatorial?

Estamos en un momento muy feliz, hay que intentar vivirlo con mucha ilusión y dar lo máximo para intentar conseguir la victoria. Nuestros compatriotas creo que son conscientes de que estamos haciendo historia, están muy felices y muy orgullosos de lo que estamos haciendo, porque estábamos en el grupo de la muerte y hemos quedado primeros. Es la recompensa de muchos años juntos.

P: ¿Y cómo lo está viviendo el equipo?

Somos una familia, una verdadera hermandad. Somos la continuación de las leyendas que llegaron primero, como Benjamín, Balboa... futbolistas que jugaban en condiciones no tan buenas, en campos de arena, pero que son leyendas de nuestro país. Yo que soy más joven estoy muy agradecido al camino que ellos iniciaron. Todos somos Guinea Ecuatorial y esto también es suyo.

Es un grupo en el que la mayoría está jugando en Primera RFEF y en el fútbol español.

Hay muchos jugando en España y otros nacidos en España pero jugando en ligas extranjeras. Lo más importante es que tenemos una hermandad, nuestra sangre es de Guinea Ecuatorial, y yo me siento tan español como ecuatoguineano. Todo lo que sea mezcla, conocer de todo... es muy importante conocer tus orígenes y conocer tu valor.

Y la Copa África es una manera de que los grandes clubes vean jugadores como los de Guinea Ecuatorial.

Es una gran plataforma. Muchos equipos pueden ver el nivel de los jugadores y descubrir que la Primera RFEF está al nivel de la primera francesa o la primera noruega. La Primera RFEF tiene el mismo nivel más o menos que una primera noruega o de una primera de otros países europeos. Pero no porque sea una Primera División, su categoría es mejor que la Primera RFEF.

Llevas cinco goles...

No me esperaba hacer tantos goles, pero venía muy mentalizado en hacer una buena Copa África. La experiencia es un grado y tenía fe en hacer una buena competición, pero no me esperaba hacer esta Copa África. Seguimos con toda la ilusión.

Esto además no es flor de un día. En la clasificación para el Mundial 2026, estáis con seis puntos, empatados con el primero.

Mucha gente no lo sabe, pero llevamos dos años sin perder un partido. Llevamos 7 u 8 años jugando juntos, y este es un grupo muy fuerte. Nos llamamos hermanos y cuando estamos con nuestros equipos, muchas veces quedamos muchísimos jugadores pese a no estar en la selección. Vamos más allá del grupo. No tenemos una estrella, pero tenemos el mejor grupo de África. Además, mi objetivo único y el que me va a hacer retirarme -tiene 34 años- es el Mundial 2026. Lo estamos luchando y vamos a tener nuestra oportunidad.

La fase de grupos es la constatación de eso.

Es que para nuestro país lo que hemos hecho es inédito, nadie lo puede explicar, ganar 0-4 a una Costa de Marfil con los Kessie, los Pepé, de Liga de Campeones... Ir a la anfritiona y meterle 0-4 con 60.000 espectadores... un país que sólo tiene un millón de habitantes. Que la gente festeje me parece muy bien y estamos orgullosos de la felicidad que estamos dando. Es que estamos haciendo historia, no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Somos la mejor selección de Guinea Ecuatorial que ha existido.

Se ha deslizado por ahí que tenéis una prima de un millón de euros.

Bueno, es un millón a repartir entre todos. No puede ser posible para cada uno. Yo creo que nos lo hemos ganado. Es muy buen detalle del Gobierno, que nos valora y no es fácil, pero esta prima es de las más pequeñas en comparación con otros países como Senegal, Ghana o Costa de Marfil, que triplican nuestras primas. Además, en equipos siempre hay primas, otra cosa es que salgan o no.

Hablando de Ghana, Iñaki Williams volvió este mismo miércoles y esa misma noche le marcó un golazo al Barça.

Me alegra, porque soy del Madrid (risas). Iñaki es un jugadorazo, físicamente muy fuerte. Pero te demuestra que en la liga española marca la diferencia por ser rápido y muy fuerte y aquí -en la Copa África- no. Estamos jugando a 38 grados, con mucha humedad... es muy igualado. No tenemos esa mentalidad de que por ser estrella en España, también lo seas aquí. En África hay que confiar en nosotros mismos, preparar el partido y si hacemos esos puntos, vamos a ganar a cualquiera. Las individualidades están muy bien, pero el grupo es mucho mejor. Todos los equipos nos ganarían por camiseta o nombre, pero como grupo somos mejores.

¿Y se está viendo una profesionalización a la hora de que vosotros anunciéis productos en Guinea Ecuatorial también?

Nosotros somos jugadores de fútbol. Yo no pierdo el tiempo en esas cosas, yo estoy ajeno a ello. Tampoco he pedido mucha información, aunque sé que se va mejorando, y creo que va a mejorar