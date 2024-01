Sobra el VAR

En el Mundial de fútbol de 2018 por primera vez se puso en funcionamiento el ‘Video Assistant Referee’ y posteriormente en la Liga española de Primera y Segunda división. Casi seis años después su utilización no ha mejorado en absoluto. He sido un ferviente defensor de este sistema que debería ayudar a los árbitros y no a complicarles en sus decisiones. Sólo con lo visto esta temporada 2023/24 tengo suficientes argumentos para ver que me he equivocado, lo reconozco. Se han rearbitrado muchas jugadas, cambiada la decisión del árbitro de campo por la decisión de alguien viendo la pantalla. No se ha fallado cuando la decisión ha sido mostrar que un balón entra o no en su totalidad por la línea de gol, igualmente con las jugadas de fuera de juego, aunque sean por milímetros. También en algunas jugadas en las que ha habido agresión a espaldas del árbitro y ha permitido saber quién la ha realizado. Hasta aquí bien. En cuanto a decisiones sobre jugadas en las áreas, contactos de las manos, brazos, codos, hombros, con el balón, empujones, saltos sobre adversarios, y otras jugadas merecedoras de sanción, las decisiones han sido un total desconcierto para jugadores, entrenadores, aficionados, etc.

Para que puedan ver o tener idea de lo que realmente, según mi opinión, comento, detallo algunos ejemplos de esta temporada y que recordaremos seguro. Partido Rayo Vallecano- Real Mallorca. Pena máxima señalada al jugador de R. Mallorca, Gio, porque el balón contacta con su antebrazo en una esquina del área de penal sin saber el jugador de donde procedía el balón y sin voluntariedad de jugarlo. La intención voluntaria de jugar el balón con el brazo o mano no existe por ningún lado. La decisión del árbitro de campo es no sancionar nada. Es avisado por el VAR y modifica su decisión señalando penalti contra el Mallorca. Partido Mallorca- Sevilla, gol anulado al Sevilla. En el lanzamiento del balón por el jugador del Sevilla hacia la portería del Mallorca, este roza el codo o cadera de otro futbolista del Sevilla que está de espalda mirando la portería contraria. No hay voluntariedad de jugar el balón en ninguna situación. El árbitro concede el gol. Avisado por el VAR toma la decisión de anularlo. Partido Cádiz- Osasuna. Se sanciona al Cádiz con la pena máxima por un roce del balón con los dedos del jugador defensor, sin tener influencia en la trayectoria del balón. En primera instancia el árbitro no señaló pena máxima contra el Cádiz. Avisado por el VAR, sí sancionó con penal. Partido Real Madrid-Almería. Hasta en tres ocasiones la decisión del árbitro de campo fue rearbitrada por el VAR. En los tres casos salió favorecido el equipo local. Llama la atención que en la jugada donde el Almería marca el tercer tanto, el árbitro está a cuatro metros de la jugada de inicio, un situación inmejorable para ver lo que sucede, deja seguir el juego y termina en gol. Avisado por el VAR, resuelve que ha habido falta del jugador visitante. Jugada donde se sanciona al Almería con penalti. No hay decisión del árbitro en primera instancia ya que no observa la posibilidad de mano del jugador defensor. Avisado por el VAR, señala penalti. Me pregunto, si antes de que el balón contacte con el brazo de jugador defensor, el VAR no ha visto que dos jugadores del Madrid están saltando y sujetando los hombros de dos jugadores defensores. Por lo visto, no. Jugada que significa el gol del empate a dos. El árbitro señala falta del jugador del Madrid y anula el tanto. Avisado por el VAR da por bueno el tanto conseguido por el Madrid. El VAR debería ser únicamente para ver si el balón entra o no en la portería. Es una lástima, no saben utilizar una buena herramienta.