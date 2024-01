Fa just tres mesos – era la primera volta – el Palmer Basket tornava d’Eivissa amb una important victòria que el consolidava a la zona noble de la taula classificatòria. S’havien jugat tres partits i els immobiliaris havien sumat tres triomfs. La il·lusió era màxima i les expectatives no tenien sostre.

Tres mesos més tard – sembla que ha passat una eternitat – són últims i, des de llavors, només han guanyat un partit més (un de tretze!); des de llavors, canvi d’entrenador, un fitxatge que portà a no res i lesions de jugadors importants. Malgrat tot, tothom coincidia. Per canviar aquesta dinàmica perdedora la infermeria s’havia de buidar i Harris i Urbutis havien de tornar. El lituà ja fa setmanes que juga i Harris, encara que ha tornat, no està bé del tot: diumenge no jugà cap minut en tota la segona part. Sant Antoni, per cert, demostrà ser un bon equip, sòlid, amb dos jugadors magistrals, Llorca i De la Rua, i un Jordi Grimau amb un canell privilegiat en els moments determinants del partit.

El Palmer juga, com diu el tòpic, amb foc. És hora de prendre decisions. El projecte que encapçala Vicenç Palmer vol ser un referent del bàsquet professional a l’illa. Perdent partits com fa, té el suport dels seus, dels seus incondicionals, però això no basta. Només les victòries, només el fet de lluitar veritablement per reptes escrits en majúscula possibilitarà que un nombre significatiu d’aficionats l’acompanyi en l’objectiu i que la credibilitat del full de ruta traçat no se’n ressenti.

A l’altra vorera del carrer el Fibwi aconseguí un triomf, en part inesperat – no per la qualitat dels jugadors, sí per la dinàmica que portava – a la pista del tercer classificat, el Benicarló (79-81). Dominà l’encontre, però s’arribà a un final igualat, que sortí cara, en el que els tirs lliures dels illencs s’imposaren als triples dels locals en les darreres possessions i el conte tingué un final feliç. Resten deu partits i el play-off per a l’ascens segueix a dos. La important victòria d’aquest diumenge – amb un Font i un Suskavcevic decisius –, serà l’inici d’un canvi de dinàmica de resultats i de joc o només serà una simple flor que no fa estiu?

Comença una pausa. El proper cap de setmana no hi ha lliga regular – Zamora i Cartagena, els millors equips de la primera volta, disputaran la final de la Copa LEB Plata – i els nostres tornaran a competir d’aquí quinze dies. Aquesta pausa competitiva és el moment ideal per moure fitxa. Els propers dies i setmanes es presenten interessants.