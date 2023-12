Lejos de mostrar preocupación por si la sentencia del TJUE sobre la Superliga puede suponer una ruptura del 'statu quo' actual, algunos de sus principales representantes del fútbol europeo utilizaron un tono irónico para referirse a lo que consideran como un proyecto sin recorrido. "Esperemos que pronto puedan crear una fantástica competición con dos clubes", dijo Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, en alusión al Real Madrid de Florentino Pérez, principal promotor de la Superliga, y al FC Barcelona de Joan Laporta, el otro club que ha valorado positivamente el fallo.

El ejecutivo esloveno compareció en una rueda de prensa en la que también participaron, entre otros, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG y de Asociación de Clubes Europeos (ECA, por sus siglas en inglés) y Javier Tebas, presidente de LaLiga. Los tres coincidieron en defender que el formato presentado por la Superliga, lejos del carácter abierto que reivindicó A22 Sports Management, compañía que promueve y da publicidad al torneo, "es todavía más cerrado que el de 2021".

Tebas: "El Barça y el Real Madrid son promotores de un relato falso"

Tebas aprovechó las chanzas de Ceferin para presionar al Real Madrid y al FC Barcelona, diciendo que son "los promotores de un relato sobre una sentencia que no supone el reconocimiento de la Superliga y que está totalmente manipulado". Puso énfasis en el sistema de ascensos a la tercera división del formato continental, "al que solo tendrían acceso unos pocos clubes. Al final, siempre van a estar los mismos".

"Equipos como el Leicester, el Girona, el Atalanta y otros más pequeños no podrían clasificarse. Lo llaman competición abierta, pero están muy equivocados", añadió el presidente de la UEFA, quien cree que la opinión pública sabe ahora que "claramente se está ofreciendo una competición cerrada. Lo sabíamos todo el tiempo, ahora ya es público".

Para Ceferin, la presentación de A22 no sabía si le había producido un "shock" o "diversión" y que finalmente optó por esta misma sensación "porque estamos en Navidad". El esloveno insistió varias veces en que no tratarán de "detener" a los promotores de la Superliga: "Espero que sepan lo que están haciendo, aunque no estoy muy seguro de ello". Tanto él como Tebas recordaron la normativa aprobada por la UEFA en 2022 para crear nuevas competiciones, "algo que no ha sido analizado por el TJUE", según el directivo español.

Al-Khelaïfi, desde su posición de presidente de ECA, el único organismo de representación de clubes que reconoce la UEFA, dijo que tan solo "dos palos" estaban a favor de la Superliga, volviendo aludir a la 'soledad' del Real Madrid y del FC Barcelona en esta entente. El PSG no estuvo entre los promotores en 2021, pero sí era uno de los que iba a ser invitado. El dirigente qatarí y Ceferin recordaron cómo tres de los equipos (Atlético y Manchester United) que estuvieron en esta primera fase fueron los primeros en posicionarse en contra de la Superliga este jueves.

Los aficionados creen que la Superliga es una "Zombie League"

"Ellos (Real Madrid y Barcelona) ven en la decisión del TJUE una victoria, pero no lo es en absoluto. No hay nada realmente que hacer para detener a la Superliga, ya hemos cambiado muchas cosas en la UEFA. El fútbol es un contrato social y no un contrato legal, estamos más unidos que nunca contra los intereses de unos pocos individuos", defendió Al-Khelaïfi en su intervención.

La UEFA deja claro que "confía en la solidez de sus nuevas reglas y, específicamente, en que cumplen con todas las leyes y regulaciones europeas pertinentes" y sigue decidida "en su compromiso de defender la pirámide del fútbol europeo, garantizando que siga sirviendo a los intereses más amplios de la sociedad".

A pesar de las diferencias con la UEFA en otras materias, en la rueda de prensa también participó Football Supporters Europe, organización que agrupa a aficionados del fútbol europeo, que califica a la Superliga como "la Zombie League", al considerar que se trata de "un cadáver que puede seguir moviéndose en los tribunales europeos", pero que nunca contará con el apoyo de los hinchas. Una argumentación que Ceferin usó para clausurar su discurso con un "el fútbol no está en venta".