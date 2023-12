José Tirado, Director Deportivo de Fútbol Sala: «No me planteo ser político, pero me lo han planteado»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿El fútbol es al fútbol sala como el tenis al tenis de mesa?».

Puede ser una buena comparación, pero el fútbol sala se asemeja más al fútbol que el tenis de mesa al tenis, la esencia es la misma aunque en un campo más reducido.

Todavía lo llamo ping-pong y futbito.

Hace cuarenta años se llamaba futbito y era muy amateur. Se ha profesionalizado, nos hemos hecho mayores. Un equipo de futbito mete ahora cuatro mil personas por partido en Son Moix, hasta 34 llenos sin billetes.

¿Qué porcentaje del éxito del Palma Futsal le corresponde?

Soy la cabeza visible del proyecto fundado por Miguel Jaume, que aportó la pasión y los recursos. Me podría haber salido, pero estoy aquí porque me apetece, soy feliz.

Esto es el comienzo de una gran carrera política.

No me planteo ser político.

La pregunta es si se lo han planteado.

Sí, me lo han planteado.

Mantear a una presidenta del Govern no está bien.

¿No está bien? No la veo como presidenta sino como Marga, asiste a los partidos y su hijo juega. Hay una sinergia y todo vino rodado, por eso la mantearon.

El país ardía y usted reunía a Armengol y Prohens.

La presidenta del Congreso y del Govern apoyan al equipo del pueblo, todos quieren que le vaya bien.

Claro que usted es de derechas, como buen mallorquín.

Soy del deporte, intento estar al margen. Tuvimos una relación espectacular con la izquierda, Catalina Cladera se sentía cómoda y bailaba con nosotros.

Usted también le pegaba de salón.

Fui profesional durante doce temporadas. Era un ala ofensivo, sin nada especial técnicamente pero muy luchador y con olfato goleador.

Afrontaba usted al portero, hay que estar loco para guardar esa posición.

Yo nunca sería portero, se necesita una pasta especial para recibir disparos con tal fuerza desde cuatro metros. Siempre que chutaba a puerta, quería que el guardameta se acordara de mí.

A Mateo Alemany también le ha ido mejor en los despachos.

Es un gran amigo mío, pero era diferente, un jugador de corte defensivo y gran competidor. Jugamos juntos dos años en el Bar Bosch, hoy se ha convertido en un referente en la gestión mundial del fútbol.

¿Hay algún jugador del Palma Futsal que cobre cien mil euros al año?

Ninguno.

¿Alguno de sus hombres podría jugar con el Real Mallorca?

Necesitaría un periodo de adaptación. No solo en lo físico, porque tácticamente también son deportes muy diferentes.

Su padre José Tirado preside una patronal turística, ¿hubiera ganado usted más en ese sector?

Cien veces más. Mi padre no entendía que me concentrara en el fútbol sala en lugar de dedicarme al negocio familiar. Le dije que lo tenía muy claro, y ahora está orgulloso de mí.

¿El Barça es mejor que el Palma Futsal?

El Barça es el mejor de todos en esta especialidad, en España y en el mundo. El mérito del Palma es competir con gigantes como los barcelonistas o el Benfica.

Hoy está comedido, pero ha abroncado en público a sus jugadores.

Nunca dudo, hay que afrontar los problemas. A veces perdemos y me siento orgulloso porque lo hemos dado todo. Si no rendimos al máximo, me enfado y traslado esa exigencia.

Lo que más me duele es que el baloncesto mallorquín haya fracasado donde triunfa el Palma Futsal.

Es una pena, Mallorca debería contar con un proyecto en la élite de baloncesto, que tiene cuatro veces más licencias que el fútbol sala, en la relación de doce mil a 3.500. Desde mi punto de vista, será muy difícil que la situación cuaje hasta que no se junten todos.

¿Se le ha subido a la cabeza?

Solo intento disfrutar, que es la gasolina para que lleguen los premios. La Champions o la Intercontinental son accidentes en esta historia, por lo que mi objetivo no es ahora volverlas a ganar, sino que esta empresa dure treinta años más.

¿Lo cambiaría todo por haber triunfado como jugador?

No cambiaría nada de mi vida deportiva, porque los momentos complicados me han servido para crecer y madurar. En lo profesional he sido un jugador mediocre, del montón, pero di el máximo.