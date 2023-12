“Es falso que hayamos quitado el paso de peatones, es que la actuación no estaba terminada y ahora ya sí”. La alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, ha evidenciado su enfado por la enorme polémica despertada por el paso de cebra que cruzaba la pista de atletismo de la localidad y que se hizo viral a nivel nacional en pocas horas. “Simplemente no habíamos acabado la obra en la pista cuando la imagen salió por todos lados. Estaba previsto señalizar ese tramo con otra tonalidad, de color rojo, donde había el blanco para que los deportistas no resbalasen, algo que contemplábamos desde el principio y que no se había realizado todavía porque con humedad no se podía”, ha argumentado en declaraciones a este diario. Ahora figura en una parte del paso un cartel que reza: “Acceso a la grada. ¡Atención! Hay atletas haciendo deporte. Ellos tienen prioridad”.

La primera edil tiene claro quién está detrás de un tema que ha traspasado fronteras. “Esto es por culpa de un grupo político, Més per Campos, que difundió la foto con la intención de hacer daño al pueblo ya que, a pesar de estar en la oposición, demuestra que no lo quiere demasiado porque ha preferido que se hicieran muchas mofas sobre nuestro municipio antes de informarse sobre cuál era la intención del equipo de gobierno municipal. Estoy molesta, aunque ya no se sorprende que hagan estas cosas”, ha denunciado. Sin embargo, Més per Campos ha negado rotundamente a este diario que hubiera dicho o publicado algo al respecto de este tema. Porquer ha asegurado que tenían programada esta actuación porque querían dar una respuesta a la demanda de los atletas. “Estaba solicitada y planificada y, de hecho, nos lo agradecen”, ha subrayado convencida antes de ir más allá en su argumentación. “Somos humanos y, si nos equivocamos, rectificamos, pero es que este no era el caso”, ha destacado sin titubear. La creación de ese paso se debía a que los aficionados al fútbol atraviesan la pista de atletismo para acceder al terreno de juego, con el consiguiente peligro que ello supone, y por eso la solución ha sido colocar este tipo de señal. Este caso hizo mucho ruido en las últimas horas y generó muchas bromas en las redes sociales. Incluso la Federación Balear de Atletismo reclamó públicamente una rectificación al consistorio campaner. "Desde de la FAIB pedimos reconsideración al ayuntamiento de Campos por sus peculiares medidas para la regulación del tránsito en su pista de atletismo. Esta señal, propia del tránsito vial, nunca había hecho falta en ningún tipo de instalación atlética. Seguro que hay alternativas…", denunció en su cuenta de Twitter. El paso de peatones ya es historia. pic.twitter.com/gTY4mFaAIH — Joan Viudès (@viudes74) 14 de diciembre de 2023