El Palma Futsal tiene la intención de presentar al Velòdrom Illes Balears ante la UEFA como sede de la ‘Final Four’ de la UEFA Futsal Champions League que se disputará, a falta de confirmación, el 3 y 4 de mayo de 2024. Los verde pistacho, Barcelona, Benfica y Sporting de Portugal son los clubes que lucharán por ser campeones de Europa y el escenario de un evento de este calibre todavía no tiene pabellón asignado.

El club mallorquín es consciente de que las opciones de que el máximo organismo internacional vuelva a aceptar el recinto de Ciutat son remotas, pero al menos quieren intentarlo para elevar sus opciones de volver a conquistar el título. Además, en la entidad tienen claro que tienen el apoyo institucional, tanto del Govern como del Ajuntament de Palma, para afrontar un reto de este nivel y que trajo a la isla a más de mil visitantes procedentes de Portugal y Bélgica.

El éxito organizativo de la pasada edición es un aval para esta candidatura, que llegó de rebote porque la ciudad elegida entonces, Gliwice (Polonia) presentaba problemas burocráticos porque tanto el Benfica como el Sporting de Portugal tenían jugadores rusos en sus filas y no tenían permitida la entrada en este país por el conflicto con Ucrania. Al no haber más opciones sobre la mesa, la UEFA aceptó Palma para ser sede de una cita inolvidable para el deporte mallorquín, con lleno en las semifinales y final -seis mil espectadores-, a pesar de disputarse en un recinto destinado al ciclismo en pista y no al fútbol sala.

Ahora el panorama es diferente porque hay otras ciudades que están interesadas. Palma luchará con Atenas (Grecia), Erevan (Armenia) y Basilea (Suiza), entre otras, para acoger una ‘Final Four’ que promete. Todo apunta a que antes de finales de año, y no como sucedió en la anterior edición, cuando se desveló a falta de un mes, la UEFA emitirá un veredicto para que se pueda organizar con la suficiente antelación una cita tan importante. El hecho de que Palma ofrezca un velódromo corre en su contra porque los lusos mostrarían su oposición, pero la última palabra se tomará en Nyon (Suiza).