Italia, campeona de la Copa Davis 47 años después. De Santiago de Chile a Málaga. Jannik Sinner culminó una semana mágica con una contundente victoria ante Alex de Miñaur (6-3 y 6-0) para conducir al país transalpino a la segunda Ensaladera de su historia. Matteo Arnaldi hizo los deberes en el primer punto de la eliminatoria ante Popyrin (7-5, 2-6 y 6-4) y el de San Cándido terminó la faena con su quinta victoria sobre la pista del Carpena.

Jannik Sinner ha sido el nombre propio de la Copa Davis de Málaga 2023. El héroe de un país que no levantaba la Ensaladera desde 1976. En cuartos de final, el de San Cándido ganó su individual y luego remontó la eliminatoria a Países Bajos junto a Sonego en el dobles. Y en semifinales, hizo historia al derrotar dos veces a Djokovic en una sola tarde. Primero le ganó el individuales de forma épica, levantando tres bolas de partido y luego se apuntó también al dobles para ganar, también junto a Sonego, la eliminatoria. En la final de este domingo ante Australia, dio el punto definitivo a Italia con otro recital sobre la pista del Martín Carpena.

Victoria contundente de Sinner

Subía de nivel la tarde de tenis en el Carpena con la puesta en acción de Jannik Sinner, número 4, y Alex de Miñaur, número 12 del ranking ATP. El australiano estaba obligado a ganar al hombre de la semana en Málaga para forzar el dobles.

Empezó muy fuerte De Miñaur, llegando a todas las bolas y pegando duro. Pero es que Sinner está ahora mismo a un nivel espectacular. Solo necesitó una bola de break en el tercer juego del partido para ponerse de cara el parcial. 2-1 y saque para el de San Cándido. Y partir de ahí, ya no bajó el ritmo. Dominó el set a su antojo con la derecha, mostrando el nivel que ya había ofrecido estos días en el Martín Carpena. Solo tuvo un momento complejo que salvar, pero lo solventó de manera impecable para evitar que De Miñaur igualara el parcial a 4. Ya con 5-3, volvió a romper para apuntarse el primer set. Italia ya acariciaba su segunda Ensaladera.

Sinner estaba en modo apisonadora. Sabía que estaba ante uno de los partidos de su vida y no iba a dejarlo escapar. El italiano sacó el rodillo y a la primera opción que tuvo de rotura en el segundo set también la materializó (2-0). Tenía a De Miñaur totalmente desesperado, el australiano no era capaz ni de sumar puntos donde jugaba prácticamente todos sus golpes perfectos.

No había manera de frenar a Sinner en este partido. Cada golpe era una delicia a un palmo de la línea. Un ‘correcaminos’ como De Miñaur, habitualmente acostumbrado a llegar a todas, no estaba pudiendo ni plantear batalla. Con otro break (4-0), el ‘pelirrojo’ dejaba el partido, la eliminatoria y la Copa Davis vista para sentencia. Y no tardó mucho más en cerrar el título para Italia. Terminó con un ‘rosco’ en el segundo set, ante de fundirse en un abrazo con el resto del equipo.

Arnaldi ganó el primer punto

El seleccionador australiano apostó para el primer punto de la eliminatoria por Alexei Popyrin, que ya ganó su duelo de semifinales, mientras que la ‘azzurra’ ponía a jugar a Matteo Arnaldi, derrotado en cuartos.

Ambos comenzaron defendiendo bien su primer juego al saque, pero las roturas no tardaron en llegar. Arnaldi golpeaba primero para romper el saque de Popyrin y ponerse 3-1 en el set inicial. La respuesta del australiano fue inmediata, contrabreak en blanco y empezar de nuevo (3-2).

Tuvo de nuevo la oportunidad Arnaldi de volver a ponerse en ventaja, pero Popyrin le salvó dos bolas de break para colocar, con mucho sufrimiento, el 4-4 en el electrónico. La historia se repetía. El italiano dispuso de tres bolas de set al resto con 5-4 y 0-40, pero su poderoso servicio mantuvo vivo a Popyrin en la primera manga (5-5). También perdonó ahora el oceánico un 15-40, Arnaldi levantó su juego y a la siguiente que tuvo ya no falló. Break para llevarse el primer set por 7-5.

El golpe no afectó a Popyrin. Salió del banquillo lleno de confianza en dar la vuelta al partido y rompió a la primera. Afianzaba el break con un juego cómodo al saque para ponerse 2-0 al inicio del segundo set. El partido había cambiado por completo. El reseteo mental del australiano fue total y volvió a quebrar el saque de su rival para dejar el segundo parcial encaminado (3-0). Dejó de tener problemas para conservar sus juegos al saque y se llevó el segundo set con una superioridad aplastante (6-2).

Empezó contra las cuerdas Matteo Arnaldi el último set, pero pudo reponerse de un 15-40 para salvar la rotura de salida. Seguía sufriendo mucho el transalpino para sacar adelante cada juego. Otra vez tenía que levantar dos bolas de break para seguir por delante en el set (2-1). No hay dos sin tres. Con 3-3, de nuevo Arnaldi sacaba adelante su servicio sobreponiéndose a otro 15-40 (4-3). Y volvió a salvar otra con 4-4. En total, hasta 8 bolas de break tuvo Popyrin para ponerse de cara el choque y no las aprovechó. Perdonó y pagó. Porque le tocaba luego sacar con 4-5 y en contra y le pudo la presión. Y aquí Arnaldi sí que olió sangre y se fue a por el partido. El australiano le abrió la puerta y el italiano entró con todo para cerrar el partido y dar el primer punto de la eliminatoria a Italia (7-5, 2-6 y 6-4).