El líder Lleida Esportiu ha derrotado por 3-0 al Andratx en un partido sin demasiada historia, en el que los mallorquines prácticamente no dieron señales de vida y no dispusieron de ocasiones. Una derrota, amplia, que llega en mal momento para un once mallorquín que ya está pensando en la Copa del Rey.

El conjunto de Ángel Viadero firmó su séptimo triunfo en siete partidos en el Camp d’Esports, mostrándose muy superior en un partido que el Lleida ha dominado desde el inicio. La lesión del mallorquín Javi Castedo, pasado el cuarto de hora, y un disparo al larguero de Mateo fue lo más destacado de un primer tiempo que Chuli cerró con un gran remate de cabeza en plancha. Romero dobló la renta en un centrochut que sorprendió a Sabater, que pudo hacer bastante más, a los pocos minutos del regreso de vestuarios. La expulsión de Isma cercenó cualquier opción a la remontada del Andratx, que encajó la quinta derrota del curso y se sitúa undécimo con 16 puntos; el equipo que dirige José Contreras está solo uno por encima de las plazas de descenso (bajan los cinco últimos). Ficha técnica Lleida: Iñaki, Óscar Rubio (Roger, m.65), Campins (Soto, m.70), Neyder Lozano, Cortijo, Romero (Robles, m.65), Mateo, Quadri, Ripoll, Agüero y Chuli. Andratx: Sabater, Isma, Aveldaño, Kevin García, Matías (Reus,m.46), Miquel Jaume, Gerardo, Ordinas (Amer, m.60), Thomas (Manresa, m.72), Juanca (Alberto, m.46) y Castedo (Garrido, m.17). Goles: 1-0, m.45: Chuli. 2-0, m.57: Romero. 3-0, m.90: Ripoll. Árbitro: Recio Moreno (C. Navarro). T. Amarillas: a Ripoll, Robles, T. Rojas: Isma (2A, m.69). 🔵🟡Resultado del partido de la #J13 de #2RFEF en Lleida: @SalvarLleidaEsp 3️⃣🆚0️⃣ CE Andratx



Difícil partido. La semana que viene en Sa Plana a por todas.



Gracias a la afición que se ha desplazado hoy.#Andratx #TornamAsomiar #VamosGallos pic.twitter.com/OK2oGIhI2t — C.E. Andratx (@ce_andratx) November 26, 2023