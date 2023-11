Les petjades de la sisena jornada del Fibwi Palma i Palmer Basket Mallorca, per J.M. Arbucias

La sisena jornada de la lliga regular de la LEB Plata ens ha deixat algunes petjades interessants. A una vorera del carrer, el Fibwi Palma sembla que ha deixat enrere la crisi de les darreres setmanes, un moments crítics que van anar acompanyats de tres derrotes consecutives. Després de caure contra Prat, Benicarló i Godella i de mostrar una imatge decebedora, dimecres – un partit força important – assolí el triomf a la pista del Santfeliuenc i aquest diumenge a Son Moix guanyà a L’Hospitalet. Tot fa pensar que la primera crisi s’ha superat. Enguany sembla que en aquest inici de competició hi ha més igualtat que la que indiquen els pressupostos. Dels 42 partits disputats fins ara, només 3 han acabat amb una diferència superior als 20 punts. Significatiu.

Només dos equips no s’han estrenat: a la cua, el Tarragona encara no sap què és guanyar; a la planta noble, el Benicarló no sap què és perdre, encara que tot fa pensar que la primera derrota no trigarà gaire. Contra L’Hospitalet els fibwis van millorar ocasionalment la seva defensa de l’1x1, fonamental per poder parlar de «bona defensa», però una vegada més es van mostrar massa irregulars, perquè al segon i quart períodes encaixaren 50 punts. Van castigar el rival amb ràpides transicions, van tenir a moments puntuals un excel·lent i determinant encert des de la línia de tres, quan l’encontre estava més calent, i les pèrdues de pilota no superaren les 10. La baixa inesperada del nou fitxatge, el pivot Lukas Kvedaravicius, obligà a Milan Suskavcevic a jugar quasi 38 minuts, imposant els seus centímetres i la seva envergadura dins la pintura i obtenint 23 punts, 17 rebots i 37 de valoració. Endemés, l’actuació de Jorge Lafuente, que no se cansa de sumar, també va ser destacada (20 punts, 8 rebots i 35 de valoració). Després de 6 jornades el jugador montenegrí és el màxim rebotador de la conferència i l’aragonès, el que millor percentatge de 2 atresora.

Aquests bons números no poden fer oblidar-ne d’altres que necessiten un rentat de cara urgent: el Fibwi comparteix amb el Prat i Gran Canària el demèrit de ser el que més punts ha rebut i, si els punts en contra indiquen com és la defensa d’un equip... Els resultats i sobretot les sensacions dels propers enfrontaments determinaran la realitat del grup de S’Arenal.

A l’altra part del carrer, el Palmer Basket sumà la tercera derrota consecutiva a Cartagena. Crisi? Mala ratxa? Una vegada més pagà en excés el fet de comptar amb Robert Harris tan sols 6 minuts: reapareixia i va tornar a lesionar-se. Amb el jugador americà en pista, els mallorquins guanyaren el primer quart, desenvoluparen un bon bàsquet; sense ell, s’enfonsaren en els altres tres. Sofriren massa en el rebot defensiu i acumularen 21 pèrdues. L’equip anà de més a menys i els murcians, candidats a l’ascens, demostraren la seva superioritat, malgrat el seu esquifit percentatge de triples, un 15%. Les sensacions no foren bones. Diumenge contra el Tarragona se’ls presenta l’ocasió per revertir els mals resultats... i la mala imatge.