La internacional de la selección española había mantenido su silencio desde la consecución del Mundial, cuando se desató la polémica por el beso no consentido del que era presidente de la RFEF, a Jenni Hermoso. Desde ese día, la jugadora ha sido el foco de todas las miradas. Ha recibido insultos y presiones, pero ha vuelto a la selección más fuerte que nunca, decidida a contar como se ha sentido en estos meses en una entrevista para la revista GQ.

“El tener que contarlo una y otra vez me estaba haciendo mucho daño. Pero sé que lo tenía que soltar de alguna manera. Sigo trabajando en ello con la ayuda de mi psicóloga, con la que llevo muchos años. Gracias a ella me siento fuerte y no estoy derrumbada o pensando en no querer jugar más a fútbol. No he perdido la ilusión", explica la futbolista.

El descarte de Montse Tomé en la Liga de Naciones

En la primera lista de la nueva seleccionadora, Jenni Hermoso fue descartada por Tomé, con la excusa de “protegerla”, para los dos primeros partidos de la Liga de Naciones. Todo ello por haber tenido que lidiar con una situación que no vió venir y que le ha cambiado la forma de ver este deporte. “He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido ni premeditado. He llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca”, dice.

Sin embargo, la jugadora volvía a la selección en la siguiente convocatoria con fuerzas para afrontar esta nueva etapa: “Volvía después de todo lo ocurrido. Tampoco había visto a mis compañeras, ni me había puesto la ropa de la selección, ni la camiseta con la estrella. Tuve algún bajón, pero en general trato de estar contenta. Para una futbolista, no hay nada más bonito que poder jugar para su país".

Dardo al fútbol español

La futbolista del Pachuca Femenil denuncia las mejoras que debería experimentar el fútbol español, que sí que ha notado fuera de España: “Cuando me fui a Suecia (2013) me encontré algo totalmente diferente a lo que había vivido en España. A las futbolistas se las trataba como se debe hacer con una profesional. Ahí vi que el fútbol también era una manera de vivir para nosotras".

Además, Hermoso critica la hipocresía de muchas personas que la han apoyado tras la consecución del Mundial: "Muchos me han escrito mensajes estos años, sobre todo en el Mundial, cuando en su día no querían jugar conmigo por ser una chica".

Respecto al apoyo del cuadro nacional masculino, la futbolista recalca que el apoyo de ellos "hubiera ayudado mucho”. Además, ha mostrado su gratitud a Borja Iglesias, Héctor Bellerín, Óscar Trejo e Isco, que fueron los primeros en posicionarse. Y lamenta la falta de unanimidad en el fútbol masculino: “Nosotras tenemos la filosofía de estar unidas y hacer lo que sentimos, y así hemos conseguido todo lo que hemos conseguido hasta ahora”.

La jugadora no entiende por qué en España se sigue cuestionando el nivel del fútbol femenino, tanto por periodistas como por jugadores: "Me da mucha rabia que digan que el fútbol femenino no genera tanto como el masculino. Obviamente lo sabemos y nunca hemos pedido cobrar como ellos. Simplemente queríamos lo más básico: tener un salario mínimo, que se nos respetara y se nos diera la oportunidad de poder hacer algo muy grande. En cuanto la hemos tenido, hemos ganado un campeonato del mundo”.

Una nueva era

Para Jenni Hermoso, el caso Rubiales ha servido para dar visibilidad a la realidad que sufren las futbolistas españolas y para que muchos se aficionen a los partidos de la selección femenina. "El movimiento #SeAcabó debe traer una nueva era. Estos meses, con todo lo ocurrido, la mente se me ha ido un poco del camino del fútbol. Por momentos no recordaba que era futbolista", lamentaba la la jugadora.