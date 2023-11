Tras la disputa de la tercera jornada, el inglés Marco Penge es el líder en solitario del Challenge Tour Grand Final-Road to Mallorca, que se celebra desde el jueves y concluye mañana en el Club de Golf Alcanada. Con el liderazgo, el británico avanza un paso más para asegurar el ascenso al DP World Tour.

Penge, que comenzó la semana en la posición 24 del ranking del Road to Mallorca, ha luchado contra las duras condiciones en Alcydia para firmar una tercera ronda nivelada de 72 golpes y mantenerse en siete bajo par, un golpe por delante del francés Tom Vaillant, que es el segundo clasificado.

Penge y Vaillant comenzaron el día compartiendo el liderato, pero después de que el francés hiciera un doble bogey en el tercero y un bogey en el 12, parecía que Penge tendría una ventaja dominante de cara al último día. Sin embargo, Vaillant se recuperó con dos birdies en sus últimos cuatro hoyos para reducir la brecha a uno.

Penge, que se prevé que ascienda al puesto número uno en el ranking Road to Mallorca, se convertiría en el duodécimo inglés en ganar el ranking Challenge Tour y el segundo consecutivo después de la gran final del Rolex Challenge Tour y el doblete de ranking de Nathan Kimsey el año pasado.

En cuanto a los españoles, Lucas Vacarisas ocupa el puesto 16 con un total de +5, en tanto que Iván Cantero y Manuel Elvira comparten la vigésima posición con un acumulado de +6.

“No pensé que pudiera ser más duro que el jueves”

Tras la conclusión de la jornada, Penge comentó: “Parecía que hoy era el día con más viento hasta ahora. No pensé que pudiera ser más duro que el jueves, pero las ráfagas de hoy han sido más regulares. He jugado una ronda constante y estoy contento de cómo me ha ido. He sentido que estaba jugando bien en los primeros nueve y me he concedido algunas oportunidades de birdie desde el principio”.

La de este año es la quinta edición consecutiva del Rolex Challenge Tour Grand Final. Cabe recordar que compiten las 45 mejores promesas del golf europeo, de los que sólo los 20 mejores conseguirán la tarjeta para jugar la próxima temporada el DP World Tour. Alcanada es el punto final de una competición que se ha desarrollado a lo largo del año en 19 países y tres continentes.