El inglés Marco Penge y el francés Tom Vaillant (ambos con -7 sobre el par del campo) compartirán una ventaja de tres golpes de cara al fin de semana del Rolex Challenge Tour Grand Final-Road to Mallorca, tras la disputa de las dos primeras jornadas de la competición que se lleva a cabo en el Golf Alcanada. Tercero es el también galo Frederic Lacroix (-4).

El inglés Penge, que llegó esta semana en la posición 24 del ranking Road to Mallorca, mejoró su rendimiento en los nueve últimos hoyos de la jornada de este viernes con cinco birdies y un solitario bogey para alcanzar un total de -7.

El francés Vaillant, jugando en su primera temporada completa en el Challenge Tour, completó un brillante recorrido para compartir el liderato con Penge en una jornada que de nuevo estuvo marcada por el fuerte viento reinante.

La de este año es la quinta edición consecutiva del Rolex Challenge Tour Grand Final. Cabe recordar que compiten las 45 mejores promesas del golf europeo, de los que sólo los 20 primeros clasificados conseguirán la tarjeta para disputar la próxima temporada el DP World Tour. Alcanada es el punto final de una competición que se ha desarrollado a lo largo del año en 19 países y tres continentes.

Los líderes

A la conclusión de la jornada, así se expresaron los líderes. Penge afirmó: “Estoy encantado con las dos primeras rondas. Las condiciones han sido muy duras y estoy satisfecho con mi desempeño aquí. Mi juego durante las últimas semanas no ha sido el mejor, pero creo que jugar con viento me ha ayudado porque el swing no tiene que ser perfecto técnicamente, se trata más de ser creativo”.

Por su parte, Vaillant indicó: “Estoy muy contento con mi ronda de hoy. Seguí luchando todo el día tratando de crear tantas oportunidades de birdies como pude. Tuve que manejarme a lo largo del recorrido y afortunadamente estoy en una posición fuerte de cara al fin de semana”.