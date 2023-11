La «harrisdependència» del Palmer Basket, per J.M. Arbucias

Segurament l’assignatura més difícil d’aprovar per a un equip de bàsquet que vol obtenir el títol de “bon equip” és la regularitat. Hem de reconèixer que aquest esport té una important dosi de precisió (una bolla molt gran s’ha de ficar per un forat molt petit) i això fa que mantenir de manera regular i constant l’encert ofensiu sigui complicat. És habitual que en un mateix partit un conjunt passi per “alts” i per “baixos”, fins i tot jugant d’igual manera. Si la pilota entra, encara que la selecció de tir no hagi estat la millor, parlem d’èxit, i si no traspassa el cèrcol, de fracàs. Per això, els entrenadors creuen que la defensa és molt important, perquè la defensa no necessita la precisió i l’encert de l’atac, perquè la defensa pot dissimular i maquillar una mala ofensiva i a més a més pot fer guanyar partits.

El Palmer Basket diumenge passat perdia contra el Santfeliuenc i dimecres contra el Mataró. Les dues derrotes, en part inesperades, com a locals, per dos punts i tenint la darrera possessió per guanyar o empatar són d’aquestes que fan mal. El Palmer Basket pierde ante el colista en su segunda derrota en Inca L’equip d’Óscar Olivenza a la pretemporada i als primers encontres de la competició havia causat una magnífica impressió: sabia a què jugava, aprofitava els avantatges que els moviments tàctics generaven, controlava el ritme del partit, mostrava una més que correcta selecció a l’hora de llançar, defensava amb suficiència... Diumenge i dimecres a Inca semblà un altre equip. Moltes veus comenten que la baixa de Harris va ser determinant. Segurament. No poder comptar amb un jugador de les seves característiques i vàlua explica, en part, les dues desfetes. És un jugador que ha arribat per marcar diferències, que ha demostrat que té facilitat per anotar, que sap imprimir el ritme que l’equip necessita i que és capaç de convertir un mal atac en cistella. Precisament per això, al grup li calia defensar, perquè en aquests dos encontres amb la seva absència l’atac no va ser nítid, fluid, encertat. No ho va fer suficientment, defensar. La victòria passava per fer una decent defensa. A l’equip li va mancar continuïtat. Es va moure per impulsos – només a moments i alguns jugadors – i va permetre, per exemple, que l’aler rival Jordi Juanola en el darrer període convertís 14 punts, quasi tots penetrant, va deixar que els catalans anotessin de contraatac després de tir de personal local o que capturessin dos rebots ofensius després de tirs lliures dels propis mataronins a les darreres possessions, quan el peix encara no estava tot venut i cada pilota era determinant per assolir la victòria. Vam comentar fa unes setmanes que el rival més temible del Palmer possiblement eren les baixes d’algunes de les seves peces. Després de cinc partits ha quedat demostrat la “harrisdependència”. La temporada és llarga. Precisament per això, convé tenir alternatives... o resar perquè les lesions respectin els jugadors.