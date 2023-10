El Club Nàutic S’Arenal (CNA) ha recibido a representantes de la asociación ELA Balears para hacer entrega de la recaudación de la XX Travesía Sa Milla CNA-Cala Blava, emblemática prueba de natación en aguas abiertas que se celebró el pasado mes de agosto en el marco del 59º Gran Día de la Vela-Bufete Frau.

Por parte del CNA, el presidente, José Ramón Picó, y el gerente, Ferran Muniesa, han sido los encargados de entregar el cheque a la presidenta de ELA Balears, Cati Rigo, por un montante total de 4.100 euros, correspondiente a las aportaciones de los 415 nadadores que participaron en la prueba.

“Es un gran orgullo para el club poder contribuir con esta causa”, ha declarado José Ramón Picó. “Por supuesto, después de dos décadas, estamos 100% comprometidos con este evento y muy ilusionados en continuar celebrándolo cada año. En esta vigésima edición, la meteorología fue excelente y se disfrutó de un día magnífico dedicado a la solidaridad y el deporte”, rememora.

“Este es el segundo año en el que ELA Balears participa en Sa Milla, y ya se ha convertido en uno de los eventos más importantes en nuestro calendario anual”, destaca por su parte Cati Rigo. “Al igual que el año pasado, invertiremos la recaudación en artículos de soporte muy necesarios para las personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica y que no entran por prescripción sanitaria, como grúas, productos de ortopedia, camas articuladas y sillas de ducha, además de fisioterapia respiratoria, que ofrecemos de forma gratuita a las familias. Como novedad, también destinamos una parte a sesiones de fisioterapia respiratoria y logopedia a domicilio, que son servicios que hemos reforzado a lo largo de este año”, detalla Rigo, quien incide en “agradecer de todo corazón al club y especialmente a Tolo por permitirnos formar parte de este proyecto”.

Tolo Bonet

“Sa Milla es una de las grandes alegrías que me llevo cada año”, asegura por su parte Tolo Bonet, padre de la prueba y participante en casi todas las ediciones. “A mis 83 años, ya no participo, porque tardaría demasiado en completarla, pero podría hacerla perfectamente. He nadado toda mi vida y cada día hago 1.200 metros nadando, aunque no puedo caminar ni 500 metros”, ironiza Bonet, quien empezó a competir con 12 años y es padre y abuelo de nadadoras.

La Travesía Sa Milla CNA-Cala Blava, que este año ha celebrado su vigésima edición en el marco del 59º Gran Día de la Vela - Bufete Frau, es un evento social, deportivo y solidario impulsado desde hace dos décadas por el club con el empuje de Tolo Bonet, legendaria figura dentro del mundo de la natación y uno de los socios más ilustres y queridos del CNA, y cuyos beneficios van destinados a la asociación ELA Balears.

La prueba consiste en una multitudinaria travesía a nado desde el CNA hasta la playa de Cala Blava, que se celebra en un ambiente festivo y solidario. En esta edición, contó con la participación de 415 nadadores de todo tipo de edades y perfiles, desde amateurs a profesionales y masters, que recorrieron nadando una milla náutica, esto es, 1.852 metros exactos, entre la playa de Es Caló y Cala Mosques.

El evento se desarrolló sin ningún tipo de incidente ni contratiempo y en un alegre ambiente presidido por la camaradería, la deportividad y el afán solidario. Todo salió a pedir de boca gracias al buen ánimo de todos los asistentes, el trabajo del equipo del club y la colaboración del Ajuntament de Llucmajor, Bufete Frau, el Restaurante Las Sirenas, BN Mallorca y Bel Menjadors.