El Palma Futsal necesitaba recuperar el sabor del triunfo y, quizá incluso más, el de las buenas sensaciones en su juego. Frente a un Córdoba Futsal que mostró un gran nivel en la primera parte, los mallorquines vencieron gracias a su gran efectividad en la segunda parte ante unos 1.500 espectadores en el Palau de Son Moix. De esta forma dejan atrás las derrotas de forma consecutiva frente al Movistar Inter y Jimbee Cartagena que habían hecho tanto daño en su autoestima.

Lo mejor es que da la impresión que el margen de mejora del grupo que dirige Antonio Vadillo es enorme, pero también debe ser consciente que el cartel de campeón de Europa no le convierte en invencible, ni mucho menos. Este miércoles volvió a estar espeso y sin frescura en la primera parte, por mucho que se fuera con ventaja al descanso con el tanto casi sobre la bocina de Bruno Gomes, pero en la segunda fue un conjunto mucho más reconocible.

Los Moslem, Tayebi y compañía marcaron las diferencias ante un adversario que sufrió su talento. Además, el equipo sacó su faceta más fiable jugando con cinco faltas en la segunda parte, por lo que también evidenció personalidad.

La primera parte fue un querer y no poder del Mallorca Palma Futsal ya que no estuvo fino en la finalización, ni Marcelo ni Bruno Gomes en sus ocasiones. Los andaluces aguantaron bien la presión inicial de los isleños y cerraron filas en defensa para no dejar ningún hueco. Luan Muller tuvo que intervenir de forma providencial en el lanzamiento de una falta. El Córdoba Patrimonio fue ganando terreno, mostrando que no iba a ser un equipo fácil de superar y que estaba dispuesto a plantar batalla.

Los colegiados expulsaron a Perín por doble amarilla y los baleares quedaron en superioridad. Cleber estrelló el balón en el palo en una clara ocasión para marcar el primero, al igual que un disparo de Rivillos que rechazó el meta rival pero no pudieron aprovechar la ventaja en pista. Y justo cuando el Córdoba recuperó el jugador tras superar los dos minutos en inferioridad y a medio minuto para el descanso, Bruno Gomes desvió a la red el balón en la última acción ofensiva para respiro y celebración de la grada.

Nada más reanudarse la segunda mitad, Mareco sorprendió a Muller con un disparo desde la banda que se coló por el primer palo de la portería isleña. El Palma se cargó de faltas y de tarjetas. Rómulo lo probó de lejos pero Víctor se lanzó bajo palos para salvar sobre la línea antes de que Moslem frotara la lámpara para sacarse un golazo extraordinario en una jugada personal por banda derecha que acabó con un disparo cruzado a la escuadra contraria.

El Palma Futsal firmaba justo después su quinta falta a más de doce minutos para el final del partido y con cinco jugadores con amarilla. Curiosamente en una situación delicada apareció una versión fiable del equipo, que supo jugar a un buen nivel competitivo. Sin conceder en defensa y sin perder de cara la portería rival. Rómulo inició una jugada desde la defensa que acabó con el tercer tanto local en una triangulación perfecta con pase en profundidad del brasileño para Fabinho, que sirvió la asistencia para que Tayebi marcara. Y después Marcelo aprovechó el juego de cinco del rival para marcar el cuarto desde su propia área y Cleber, a dos del final, redondeó el triunfo.

PALMA FUTSAL: Luan Muller, Marcelo, Chaguinha, Rivillos y Tayebi. También jugaron Salar, Rómulo, Bruno Gomes, Fabinho, Cleber, Moslem y Gordillo.

CÓRDOBA FUTSAL: Fabio, Mareca, Antoniazzi, Zequi y Muhammad. También jugaron Joaqui, Guilherme, Perín, Víctor, Pulinho, Hugo y Carrillo. GOLES: 1-0: Bruno Gomes(min.20); 1-1: Mareco (min.22); 2-1: Moslem(min.27); 3-1 Tayebi (min.30); 4-1 Marcelo (min.37):5-1: Cléber (min.38).

ÁRBITRO: Mayo López y Panadero Díaz-Concha. T. AMARILLAS: Moslem, Rivillos, Rómulo, Tayebi, Antoniazzi, Zequi, Fabio y al técnico Josan González. Expulsaron por doble amarilla a Lucas Perin (min.17).

Minuto de silencio y pancarta en memoria de Álvaro Prieto

La previa del partido estuvo marcado por el recuerdo a Álvaro Prieto, jugador de la cantera del Córdoba CF, fallecido en Sevilla hace unos días en un suceso que ha tenido en vilo a todo el país. Era un partido especial por estar enfrente el Córdoba Patrimonio, que salió a la pista con una pancarta con la frase “Álvaro Prieto, siempre con nosotros” a la que se sumó el Mallorca Palma Futsal. Además, se guardó un minuto de silencio en su memoria como en el resto de partidos de la jornada de la Primera División de fútbol sala.