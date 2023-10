Segunda derrota consecutiva del Mallorca Palma Futsal en su regreso a la competición en Cartagena, en un partido en el que los isleños volvieron a pagar caro una primera mitad con varios errores defensivos que le condenaron a la derrota por 4-2. El cuadro mallorquín sufrió tres goles iniciales que fueron una losa excesivamente grande para obrar otra remontada en la segunda mitad, pese a insistir en ataque y con el portero-jugador. El conjunto palmesano se aleja del liderato con las dos derrotas seguidas y afrontará esta semana que viene otros dos partidos importantes para mantenerse arriba antes de pensar en la Champions.

La primera parte fue bastante igualada. Si bien el Jimbee Cartagena llegaba con cierta asiduidad a la portería de Luan Muller, la falta de acierto a la hora de la finalización o el buen hacer del guardameta mallorquín impedían que se adelantara en el electrónico. No obstante, los de verde pistacho solo pudieron resistir indemnes a las ofensivas de los locales durante ocho minutos. Entonces, Gabriel Motta anotó el primer gol para el Jimbee Cartagena. Luan, que no vio el balón, fue incapaz de reaccionar a tiempo para impedir el tanto. Esto provocó la reacción de los isleños, que de cara al segundo ecuador de la primera parte, parecían gozar de más ocasiones, pero entonces, apareció de nuevo Motta para ampliar la ventaja de los locales. Un error en la salida de balón por una pérdida de Cleber dejó al ala brasileño solo delante de la portería, y no falló. Poco después, tras una salida de Luan Muller, Chemi, el guardameta del conjunto 'melonero' aprovechó la ocasión para anotar desde la portería contraria el tercer gol de los cartageneros. De nuevo se veían abajo los de Vadillo, con un marcador contundente de 3-0 que no terminaba de reflejar lo que sucedía en la pista, y todo parecía indicar que se marcharían al descanso de esa forma. Sin embargo, con un punto de orgullo, los mallorquines consiguieron anotar dos goles que les permitían seguir creyendo. El primero fue de Rómulo, con un disparo cruzado que entró en la portería tras toparse con el palo. A los pocos segundos anotó Fabinho, tras un gran pase filtrado de Salar. Así, el Mallorca Palma Futsal se marchaba al descanso con una mínima derrota, que así como se desarrolló este primer periodo, podía darse con un canto en los dientes.

Sin reacción

En la segunda mitad, el Mallorca Palma Futsal mostró una mejor versión, dominando más el juego y actuando más en cancha de los cartageneros. Mientras el Jimbee Cartagena trataba de abrir de nuevo diferencias y aprovechar alguna que otra ocasión para aumentar su ventaja y jugar con más tranquilidad, los palmesanos salieron decididos a por el gol que, al menos, les recompensara con un punto en su visita al Palacio de los Deportes. No obstante, cuando solo un tanto podía cambiarlo todo, Pablo Ramírez anotó el cuarto gol para el Jimbee Cartagena, sentenciando el partido. El Mallorca Palma Futsal no dejó de intentarlo, aunque las opciones fueran cada vez menores. Volcados al ataque, con Fabinho vistiendo la camiseta de portero jugador, trataron de aprovechar, sin éxito, sus últimas ocasiones. Sin embargo, al final de los cuarenta minutos, el marcador seguía mostrando el 4-2, que suponía la segunda derrota consecutiva del cuadro mallorquín.

FICHA TÉCNICA

– Jimbee Cartagena: Chemi, Jesús, Bebe, Javi Mínguez y Waltinho. También jugaron: Juanan, Tomaz, Mellado, Motta, P. Ramírez y Darío.

- Mallorca Palma Futsal: Luan Muller, Marcelo, Rivillos, Cleber y Fabinho. También jugaron: Chaguinha, Moslem, Tayebi, Rómulo, Gordillo y Salar.

– Goles: 1-0 Motta (minuto 8’); 2-0 Motta (minuto 15’); 3-0 Chemi (minuto 18’); 3-1 Rómulo (minuto 19’); 3-2 Fabinho (minuto 19’); 4-2 P. Ramírez (minuto 35’).

Vadillo

El entrenador del Mallorca Palma Futsal, Antonio Vadillo, consideró al final del partido que el mismo se había decidido por el mayor acierto del Cartagena de cara a portería. "Se nos ha puesto muy cuesta arriba sin que el marcador reflejase lo que estaba ocurriendo en el partido. Tanto el segundo como el tercer gol podríamos haber hecho más. En la segunda parte hemos dominado más y hemos generado varias ocasiones para lograr el empate, pero en el 4-2 también fallamos. Es una lástima. Debemos mejorar estas cosas. Pero esto no para. Por suerte el miércoles tenemos otro partido y tenemos que seguir. Ha sido un partido bastante igualado que se ha decidido por el acierto de cara a portería, es lo que ha decantado la balanza", concluyó.