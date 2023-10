Pau Tomàs: «Con la actual plantilla hemos ganado intensidad física»

Pau Tomàs afronta su tercer reto consecutivo como entrenador de un Fibwi Palma que en el curso pasado no pudo conseguir el objetivo del ascenso a la LEB Oro. A pesar de ello, el máximo dirigente del club, Guillem Boscana, no dudó y sigue confiando en su trabajo para poder lograr las metas marcadas. Después de una pretemporada plagada de contratiempos, este domingo inicia su andadura en una nueva edición de una LEB Plata que se antoja exigente y emocionante.

¿Qué se le puede exigir a este equipo esta temporada?

Luchar cada partido como si fuese una final. Es lo que yo exijo a mis jugadores, independientemente del resultado. El devenir de la temporada nos pondrá en nuestra posición.

Pocos días después de finalizar la campaña anterior el presidente hizo balance y en su análisis reconoció que en el diseño de la plantilla se habían cometido errores. ¿Considera que en la confección de la actual se han subsanado?

Teníamos muy claro que queríamos más físico y más músculo no sólo en las posiciones interiores, también en las exteriores. Con la actual plantilla hemos ganado intensidad física.

¿Qué le falta a la plantilla para que su entrenador esté plenamente satisfecho?

Jugar partidos para poder conjuntar a la plantilla. No haber podido disputar los tres partidos programados, que tuvieron que suspenderse, nos ha perjudicado.

Como usted acaba de indicar la pretemporada se ha visto afectada por imprevistos importantes. ¿Teme que les pase factura en este inicio de competición?

Espero que no, pero es la realidad. En el último partido contra el Palmer en el Ciutat de Palma se notó la falta de amistosos, tuvimos un arranque frío. Fuimos creciendo durante el encuentro. Nos faltan dos o tres partidos para conseguir la plena adaptación.

«Para nosotros el Palmer Basket es un rival más, como el resto de contrarios de la categoría»

La rivalidad con el Palmer no se puede negar. Será inevitable que al hablar del Fibwi no aparezca el nombre del Palmer. Esta competencia, ¿beneficia o perjudica a nuestro baloncesto?

Deportivamente beneficia al baloncesto mallorquín. Es verdad que hay cierto morbo, pero también lo es que atrae público. En el partido del domingo había más de 2.000 personas. Paralelamente confieso que para nosotros el Palmer es un rival más, como el resto de contrarios de la categoría.

¿Por qué dolió tanto que Joan Feliu no renovara y cambiara de acera?

Cuando un jugador con el que has coincidido en EBA y LEB durante seis años decide marcharse, duele. Era un jugador con gran arraigo, muy cercano, con el que nos comunicábamos con una simple mirada. Es normal que duela, pero respeto, por supuesto, su decisión. La relación sigue siendo buena.

Siguiendo con las comparaciones, ¿le molesta que se diga que los inmobiliarios han apostado por jugadores mallorquines y ustedes no?

No. Al final cada uno apuesta por el producto al que opta. Ellos han mantenido a varios jugadores de la plantilla del año pasado y tan solo han incorporado a Feliu, como mallorquín. Reconozco que me hubiera gustado tener alguno más, pero estoy contento con los que tenemos. A muerte con mis chicos.

¿Qué valor otorga a los resultados obtenidos durante la pretemporada?

Un valor relativo. No sé por qué, pero no tenemos suerte con las pretemporadas. Se han suspendido partidos, hemos afrontado algunos con escasez de jugadores… Me quedo principalmente con el último, el del Ciutat de Palma. En Ibiza perdimos de más de 20 y el domingo, de 14. Me quedo con que el equipo ha mejorado.

Usted vivirá su segundo año en la LEB Plata. Como buen conocedor de la competición, ¿qué equipos la inician con la etiqueta de favoritos para ascender?

En nuestra conferencia hay buenos equipos: Palmer está claro que estará arriba; Prat, Benicarló, Cartagena; Ibiza ha mejorado la plantilla del año pasado; nosotros. Hay un grupo de media docena de equipos que lucharán por estar en la parte alta.

Que el entrenador de un equipo como el Fibwi no tuviera dedicación completa era una anomalía que este año se ha corregido. ¿Cómo le sienta este nuevo traje?

Bien. Es ilusionante poder dedicarme exclusivamente al baloncesto. Puedo estar mucho más centrado. Tengo más tiempo para intentar mejorarme y mejorar al equipo. Poder dedicarle más horas hace que uno se sienta más satisfecho con su trabajo.

En sus comparecencias siempre ha destacado el papel protagonista del aficionado. Convenza a los indecisos. ¿Por qué tienen que acudir a Son Moix y apoyarles?

A los que vieron el partido del domingo yo les diría que los últimos 8 o 10 minutos reflejan nuestro ADN: pelear, no bajar nunca los brazos, meterse en el partido cuando parece que es imposible, divertir, ser intensos, no negociar la entrega... Siempre lo he dicho: nosotros tenemos que ofrecer a los aficionados para que se acerquen a Son Moix y, si lo que presentamos es atractivo, seguro que animarán y nos apoyarán.