El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, insistió ante el juez en su relato sobre el polémico beso a la jugadora Jenni Hermoso tras proclamarse la selección española femenina campeona del mundo. Rubiales incluso afirmó que la exjugadora del Barça se fue "muerta de la risa" y que incluso le propinó "dos cachetes".

"En la entrega de medallas, yo estaba abrazando a las jugadoras, al míster, cuando pasa ella [Jenni Hermoso]. Viene hacia mí a darme un abrazo. Nos abrazamos, ella me levanta y hago un gesto para no caerme, todo esto con una conversación en la que yo le recuerdo (porque había fallado un penalti) que se animara un poco, que sin ella no podríamos haber ganado el Mundial. Ella me dice que soy un crack, que muchas gracias. Y entonces le pregunto, le pregunto. Y ella me dice que vale", explicó Rubiales a preguntas del magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, según revela 'El Español'.

Convivencia

En su declaración de 54 minutos el exdirigente federativo sostuvo ante el juez que el polémico gesto fue "algo natural entre dos personas que han estado conviviendo mucho tiempo". "¿Cómo le voy a pedir perdón si estábamos los dos supercontentos?", añadió.

"Ella me agarra de donde puede, yo la agarro también y no hay más. Dos o tres minutos después me cogieron entre todas y me tiraron para arriba, me balancearon. Y en ese momento no voy a decir que no me toquen, con perdón, el culo, las rodillas o el hombro. Hemos ganado un Mundial y es algo indescriptible la euforia y la alegría tan tremenda que hay", expuso Rubiales ante el juez.