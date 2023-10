¿Qué significa ser galardonada con el Premi 70 anys Diario de Mallorca?

Estoy muy contenta de recibir este premio. Ha sido un gran año a nivel personal y también del equipo, así que se lo agradezco también a las compañeras, al staff técnico y al Barcelona, también es suyo. Y por supuesto a Diario de Mallorca. Me encantaría estar allí y recibirlo personalmente, pero por temas logísticos no podré asistir. Estoy muy agradecida.

Han puesto al fútbol mallorquín en primer plano. Será un orgullo.

Por supuesto. Y más después de todas las mallorquinas que han salido de la isla. Virginia, Patri Mascaró o Pili Espadas, que no ha salido pero también ha subido el orgullo mallorquín. Ahora mismo compartir con Cata y Mariona aquí en el Barça la verdad que es un orgullo llevar el nombre de la isla.

El Collerense le abrió las puertas del fútbol profesional, al igual que a otras compañeras como Cata, Mariona, Virginia Torrecilla...

Para mí es mi vida futbolística. Es donde empecé y donde realmente disfruté. Comencé en el Patronato, pero ahí encontré una salida al femenino. No tenía ni idea de que había fútbol femenino. Ahora hay muchos más equipos. En el Collerense vi la luz, disfruté mucho. Siempre ha sido el equipo referente en la isla. Siempre seré una jabata.

Con solo 17 años, da el salto a Barcelona y ya han pasado ocho desde entonces, ganando Ligas, Copas de la Reina y dos veces la Champions League. ¿Dónde tiene el techo Patri Guijarro?

Siempre lo digo. El límite no hay que ponérselo nunca. A día de hoy lo he ganado todo, pero cada año empieza de cero. Hemos ganado la Champions, que es el título que siempre habíamos soñado y que veíamos muy lejos. Ganar cuatro títulos en una misma temporada aún no lo hemos conseguido y es lo que queremos. La ambición es algo que nunca se nos va a desgastar.