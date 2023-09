La rueda de prensa de Alexia Putellas e Irene Paredes en Gotemburgo es de las que pasarán a la historia. Claras, directas y contundentes -y visiblemente agotadas física y mentalmente por la intensidad de los últimos días y la falta de sueño-, las dos jugadoras del FC Barcelona y de la selección española comparecieron ante los medios, por petición suya, para explicar en nombre del vestuario todo lo que ha sucedido en este último mes, desde que se proclamaron campeonas del Mundo con su posterior crisis, y cuál es la situación actual.

Empezó la intervención la centrocampista de Mollet, para explicar "en resumen, porque no tenemos mucho tiempo y cuando volvamos a España ya lo haremos con más calma para que nadie tenga ninguna duda" los hechos: "Nosotras veníamos reclamando que nos escucharan desde hace bastante tiempo, porque estábamos detectando que durante varias décadas ha existido una discriminación sistemática hacia el fútbol femenino. Ayer hizo un mes del Mundial que ganamos y sucedieron unos hechos inadmisibles, también con la Asamblea. Fue la gota que colmó el vaso. No queríamos seguir por ese camino".

Tolerancia cero

"Hay que tener en claro que hay un proceso judicial abierto", prosiguió Alexia, "y que aquí hay una víctima, que es Jenni [Hermoso], que ni ha consentido ni provocado ninguna situación, y las compañeras vamos a estar a su lado. Imaginad lo que nos está costando. Llevamos una semana durmiendo cuatro horas y nos hemos tenido que meter en la cabeza que no podemos ser sólo futbolistas".

Dejó claro, en una sala repleta de periodistas -tanto españoles como suecos-, que el grupo "no ponemos ni quitamos a nadie, simplemente denunciamos y pedimos a la Federación que haya tolerancia cero, por Jenni, por nosotras y para no marcar precedentes, con cualquier persona que participe en un abuso. Nos han escuchado, están investigando y hay un proceso judicial abierto".

El acuerdo

Explicó Alexia que la reunión en Oliva se dividió en dos partes. La primera, "por el caso de Jenni, donde dejamos claros que los protocolos y la Federación fallaron, porque en ningún momento hasta ahora se ha posicionado a favor de la víctima, y acordamos unos cambios y la creación de una comisión mixta para garantizar su ejecución. Pedimos una Federación mucho más transparente".

Y por otro lado, "evitar las sanciones para las jugadoras que no querían acudir a la convocatoria". "Si todo esto ha hecho que las mujeres tengan una guía, habrá valido la pena. Creo que esta reunión marcará un antes y un después en nuestro deporte y, por qué no, en la sociedad. Nosotras queremos dedicarnos solo a jugar al fútbol, pero nos hemos tenido que meter en la cabeza que no podemos ser solo futbolistas".

Lucha solitaria

Acabó Irene Paredes, capitana hasta que estalló el primer conflicto de 'Las 15', exponiendo que acudieron forzadas a la concentración: "No queríamos venir, nos obligaron y acabamos aceptando acudir, enfadadas, para tener reuniones. No nos quedamos por estar a gusto, sino porque creemos que es lo que teníamos que hacer para que los acuerdos se lleven adelante". Alexia, aquí, añadió que "si no hubiésemos estado, hubiesen llamado a las de la sub-23, y esto era una irresponsabilidad por nuestra parte".

Y sentenció Paredes: "Sabemos que las cosas toman un tiempo, pero les tomamos la palabra. Nos consta que ya se están produciendo algunos cambios. Nos hemos sentido solas, sin apoyo. Ahora el CSD ha entrado de forma contundente y se agradece, pero también les hicimos saber que llegaron tarde. Estamos cansadas y la verdad es que de momento no vemos luz al final del túnel. Pero es un comienzo y queda mucho. Ahora tenemos altavoz para poder hacerlo, hay muchas mujeres que están sufriendo casos similares. Queremos que esto sea un punto de inflexión y erradicar estas situaciones".