Desde el parón de verano, el rendimiento de Carlos Sainz se ha multiplicado por mil. Después de nueve años en la Fórmula 1 ya es habitual verle ganar confianza a medida que discurre la temporada y lograr sus mejores resultados en la recta final. Pero esta vez el salto entre la primera carrera de 2023 en Baréin y la decimoquinta, este domingo en Singapur, ha sido espectacular. En pocas semanas el madrileño, pendiente de renovación, ha pasado de ver cuestionado su futuro en Ferrari a convertirse en el líder del equipo por méritos propios.

El jefe de la Scuderia, Fred Vasseur se deshizo en el elogios hacia Sainz después de recibir el trofeo de constructores en el podio de Singapur: "Carlos fue muy rápido desde el principio, pilotó con mucha confianza y eso muy muy bueno para nosotros. Hizo un gran trabajo, fue fantástico desde la primera a la última vuelta en cuanto a la gestión de la carrera. No me estresé en las últimas vueltas, tenía la sensación de que lo tenía todo bajo control", valoró el técnico francés, que se ha estrenado este año en Maranello en sustitución de Mattia Binotto.

"Es emotivo porque es mi primera victoria como jefe de equipo en Ferrari, pero en el podio no he pensado en eso, sino en todo lo que hemos construido desde las primeras carreras de la temporada. Jeddah fue un fin de semana particularmente difícil para nosotros y a partir de ahí hemos construido una recuperación importante", celebró Vasseur.

El mérito de Sainz

Es cierto que las prestaciones del SF-23 han mejorado sustancialmente. La Scuderia ha encontrado el camino para corregir el rumbo errático y los defectos de un coche que a pesar de estar entre los más rápidos a una vuelta, no conseguía resultados en carrera por degradación y falta de ritmo. Pero buena parte del mérito hay que atribuírselo a Sainz, que distanció a 19 puntos a su compañero Charles Leclerc en la clasificación y ha sido mucho más constante que él en los últimos grandes premios.

"Me senté con mis ingenieros durante las vacaciones y dijimos, '¿qué podemos hacer?. Estaba claro que teníamos mucho ritmo pero por una cosa o por otra nunca lográbamos completar el trabajo el domingo. El potencial estaba ahí y buscamos la forma de exprimirlo", reveló ayer Sainz, eufórico después de rematar el mejor fin de semana de su vida.

La pole y la victoria en Singapur le habían ido 'cocinando' a fuego lento desde el final del verano. En Zandvoort dio un aviso aunque tuvo que conformarse con el quinto puesto. En Monza, ultramotivado ante los tifosi de Ferrari, consiguió su primera pole del año y también su primer podio. Acabó tercero después de aguantar a Max Verstappen y Sergio Pérez con un Red Bull que en las largas rectas del autódromo italiano era un 'misil'. Y en Singapur, donde por primera vez en muchos meses Verstappen y su RB19 se mostraron vulnerables, Sainz no perdonó. "He tenido dos oportunidades esta temporada y las dos las he aprovechado. Me siento orgulloso, es una satisfacción personal", dijo Carlos reivindicándose.

Incluso Charles Leclerc, al que en Italia consideran el 'elegido' para ser el próximo campeón con Ferrari, se rindió a la exhibición de su compañero. "Carlos en Monza y aquí ha sido muy fuerte. Es genial que esté en ese estado de forma porque me ayuda también a entender un poco más mi estilo de conducción y a tratar de adaptar mi estilo de pilotaje a este coche, con el que no estoy completamente cómodo. Tengo demasiado subviraje para mi gusto y me cuesta conducirlo. Ahora depende de mí ponerme al día", confesó el monegasco.

Por una vez, Vasseur y CIA se olvidaron de sus preferencias por Leclerc y le ofrecieron a Sainz una estrategia favorable: “El plan no era pelear por la victoria y por eso fui a por el neumático blando en la salida", explicó Leclerc. "Quería asegurarme de que estaba delante de Russell al final del primer ‘stint’ porque era beneficioso para Carlos. Estaba abriendo el hueco por eso, pero también era bueno para mí porque me permitiría parar antes que Carlos y salvar la segunda posición. Luego no tuvimos suerte con el coche de seguridad, tuve que esperar al tráfico en el ‘pit-lane’ y se perdieron posiciones. La victoria era una prioridad e hicimos un gran trabajo de equipo, aunque a nivel personal esté un poco decepcionado”, admitió el monegasco, que concluyó cuarto en Marina Bay.