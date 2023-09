La 22ª edición del Torneo de Pádel Diario de Mallorca-Trofeo Estrella Damm ya está en marcha y un año más Il Tano colabora con este destacado evento deportivo. Il Tano abrió su primer restaurante en 2010 y hoy cuenta con 11 locales en toda la isla.

¿Qué características hacen de Il Tano un auténtico italiano?

En Il Tano buscamos siempre la esencia de los sabores de los platos de nuestra tierra que resaltan por su simplicidad. Escogemos los ingredientes y recetas que te transportan a nuestra amada Italia.

¿Cómo innovar y seguir conservando la esencia de la gastronomía italiana?

Innovamos dando unos toques más pícaros a nuestros platos y creando combinaciones para poder sorprender, saliendo un poco de lo clásico para poder satisfacer también a los paladares mas exigentes.

¿Qué es lo que hace de Il Tano un concepto único?

Creo que lo que hace único a Il Tano es el hecho de que sigue siendo la pizzería que nació en 2010 en el barrio de Santa Catalina y se convirtió en un clásico para los residentes y no residentes, haciéndose un nombre en toda la isla. Pero que al mismo tiempo, nunca deja de sorprender a sus clientes y aficionados innovando y creciendo como marca sin perder la calidad y su autenticidad.

Desde su primera apertura Il Tano ha ido creciendo y consolidándose, ¿Cómo ha sido su evolución?

Desde que abrí la puerta el primer local de Santa Catalina tenía claro que lo que yo quería era crear una cadena de pizzerías en Mallorca. La lucha ha sido muy dura y lo sigue siendo cada día.

¿En qué momento se encuentra su proyecto de expansión?

Actualmente hay 11 puntos en la isla. Aunque parezca raro, yo mismo freno en muchas ocasiones su crecimiento para poder ir midiendo los pasos. Expandir no es fácil y para hacerlo lo mejor posible creo que tiene que ser contenido, hacerlo paso a paso. Esto no quita que continúe igualmente el proyecto de crecimiento. Esta temporada, en tres meses, abrimos 4 puntos nuevos en Can pastilla, Santa Ponça, calle Olmos y Port de Pollença. Un gran logro de la marca y de todo nuestro equipo de Il Tano.