«Sí que ha habido una evolución desde que empezamos en la década de los 90 hasta el día de hoy», sostiene Tomeu Moragues. De entrada, en aquellos años se jugaba con sillas de ruedas convencionales, de hierro y que eran convenientemente ‘tuneadas’ para la práctica del deporte. Pesaban casi 30 kilos. Las actuales no llegan a los 12.

La evolución a nivel técnico, no solo a nivel local sino también nacional, es más que evidente. De hecho, España pasa por ser una de las potencias en lo que se refiere a esta disciplina deportiva a nivel mundial con una División de Honor de gran nivel.

Pero en Baleares el crecimiento a nivel autonómico no va a la misma velocidad. «Los jugadores que tenemos son los que son. Sus condiciones físicas les impiden correr normalmente, botar la pelota o girarse. Han de emplear una silla de ruedas, y no todos pueden hacerlo», explica Moragues, por lo que el contacto con la península es escaso «y el censo de jugadores que tenemos no basta».

Aun así, el baloncesto en silla de ruedas que se practica en Baleares es «mucho más técnico tanto individual como colectivamente, mostrando una mayor capacidad y esfuerzo para jugar a un baloncesto atractivo y que mucha gente no va a verlo porque lo desconoce», incide Moragues, que afirma, de forma tan cruda como real, que «prima más la lástima que tienen por las personas que lo practican que no para sentarse y ver un deporte que tiene momentos espectaculares e increíbles».

La confección de equipo

«Cada jugador tiene una especie de handicap que va en función de sus características físicas»

Todo va en función de las capacidades funcionales de cada jugador. Lo explica el propio Moragues: «Si un equipo convencional puede sacar a la pista cinco jugadores sin mayor problema, en el BSR es diferente. Cada jugador tiene una especie de handicap que va en función de sus características físicas. Es decir, que cuando más limitaciones tiene un jugador, más baja es su puntuación. Y si se tiene más habilidad, agilidad y movimientos, más puntúa su baremo», explica, por lo que la suma de los cinco jugadores que ingresan en pista «no debe superar en el caso de la Segunda división de 14’5 puntos. Esto posibilita que todos puedan jugar, aunque sus dificultades físicas sean notables».

Todo ello repercute a la hora de hacer cambios «ya que igual tienes que modificar tres posiciones para hacer la sustitución por el tema de la suma final». Cabe indicar que los baremos (que van en función de las habilidades funcionales) se valoran en una escala de 0’5 a 4’5.

Los desplazamientos

El coste de una silla adaptada es «como mínimo de entre 3.000 y 4.000 euros»

La dichosa insularidad tampoco ayuda a los integrantes del colectivo del BSR. «Estamos en una isla y dependemos de aviones y barcos», incide Moragues, que recuerda de la pasada temporada «las averías e incluso roturas de sillas en prácticamente todos los desplazamientos». «Si es que directamente no aparecen, como nos pasó en Valencia. Un jugador que venía desde Murcia se quedó sin su silla para competir y se quedó sin jugar. Cada silla es como si fuera una zapatilla de deporte, ya que está hecha a medida de las características de cada jugador», explica. El coste de una silla adaptada es «como mínimo de entre 3.000 y 4.000 euros». Al respecto, Moragues reclama «una mayor concienciación y cuidado en el control de servicio de carga y descarga de sillas».